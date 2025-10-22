Conversas Cruzadas: até onde vai a tolerância com reprovação escolar no Rio Grande do Sul?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a presidente do Conselho Estadual de Educação Fátima Ehlert e a presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do RS Rosane Zan, para debater os limites da tolerância com a reprovação escolar no Rio Grande do Sul.

