Assembleia aprova projeto de bonificação para professores e alunos da rede estadual 

Proposta do governo Leite, que busca reconhecer o mérito de educadores e alunos, foi contestada pelo Cpers que alega mercantilização da educação pública

Gabriel Jacobsen

