Prêmio da prefeitura de Porto Alegre para iniciativas inovadoras recebe inscrições até 5 de outubro

A prefeitura de Porto Alegre está com inscrições abertas para a terceira edição do Prêmio Inovação, iniciativa que reconhece projetos capazes de transformar a vida na cidade. Pessoas físicas, empresas, universidades e instituições públicas podem se candidatar gratuitamente até 5 de outubro, por formulário on-line.

Criado em 2023, o prêmio já contemplou desde programas voltados à gestão pública até ações culturais e tecnológicas. A proposta é dar visibilidade a soluções com impacto social, econômico ou ambiental, que também possam ser replicadas em outros contextos urbanos.

Além disso, funciona como vitrine para o ecossistema de inovação da Capital, aproximando diferentes setores.

Categorias em disputa

O prêmio está dividido em três blocos:

Destaque de Inovação: seleciona até cinco personalidades ou instituições, a partir de indicações abertas ao público.

seleciona até cinco personalidades ou instituições, a partir de indicações abertas ao público. Comenda de Inovação: reconhece até três nomes pela trajetória em ciência, tecnologia e inovação.

reconhece até três nomes pela trajetória em ciência, tecnologia e inovação. Destaques Especiais: neste ano, terão três frentes — inovação na indústria, produção de conhecimento em inovação e reconhecimento ecossistêmico.

Os critérios de avaliação priorizam três pontos: impacto para a cidade de Porto Alegre, relevância para o ecossistema local e contribuição socioeconômica. Segundo o secretário de Inovação, Luiz Carlos Pinto, a ideia é contemplar a diversidade de frentes.

— Nesta edição, teremos categorias especiais, como o destaque de Inovação na Indústria, em parceria com o Citec/Fiergs, e o destaque na Produção de Conhecimento em Inovação, com apoio do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre — afirmou.

Inovação além dos grandes polos

O secretário lembra que o prêmio estava previsto na Lei de Inovação de Porto Alegre, mas só foi implementado recentemente.

— Quando assumimos a gestão de inovação, entendemos que a cidade vivia um momento especial, muito impulsionado pelo Pacto Alegre. O prêmio nos ajudou a jogar luz sobre atores de diferentes segmentos e vocações, que apostam na inovação e no empreendedorismo para construir uma Porto Alegre melhor — diz.

Para ele, a inovação precisa ultrapassar as fronteiras dos principais parques tecnológicos.

— A inovação não pode ser uma bolha restrita ao Tecnopuc, ao Tecnosinos ou ao Caldeira. Ela também tem de estar presente nas periferias, ser um cobertor e não uma bolha.

Histórico do prêmio

Na edição de 2024, realizada no Tecnopuc, mais de 200 projetos foram inscritos. Entre os vencedores do Destaque em Inovação estiveram o Formô Hub, o Co.nectar Hub, o Smart Policing Lab da Brigada Militar, a presidente da Procempa, Letícia Batistela, o Tecnopuc e a Cootravipa.

Também receberam distinções especiais projetos e personalidades que já vinham se destacando em Porto Alegre, como o Pacto Alegre, o consultor Santiago Uribe e a Copa Coletiva. Além deles, instituições como o Sebrae-RS e o Instituto Caldeira foram lembradas entre os destaques da inovação.

— Projetos que às vezes não têm tanta visibilidade conseguiram ser reconhecidos e integrados ao ecossistema de inovação da cidade — ressalta o secretário de Inovação, Luiz Carlos Pinto.

Segundo ele, a expectativa para 2025 é ampliar ainda mais a participação, mantendo a pluralidade que marcou as primeiras edições.

— Mais do que números, queremos continuar com essa diversidade, celebrando iniciativas de diferentes setores e dando energia para que novos atores sigam apostando na inovação — afirma.

A Comissão de Premiação, formada por três especialistas externos à Capital, ainda não definidos, será responsável por selecionar até 20 finalistas na categoria Destaque de Inovação.

Os premiados em todas as categorias serão anunciados em cerimônia oficial até o fim do ano, segundo a prefeitura.

Como participar?

As inscrições ficam abertas até 5 de outubro, às 23h59, pelo site da prefeitura. Mais informações podem ser solicitadas também pelo WhatsApp (51) 2196-1968.

