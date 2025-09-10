Paralisação de servidores suspende aulas no IFSul em Pelotas

Instituição tem atividades impactadas devido a paralisação de servidores. IFSul / Divulgação

Nesta quarta-feira (10), servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) aderiram a paralisação nacional de dois dias, organizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

O movimento, que se estende até a próxima quinta-feira (11), reivindica o cumprimento de acordos firmados entre o Governo Federal e o sindicato após a greve de 2024 e se opõe à Reforma Administrativa, em discussão no Congresso Nacional.

Parte dos servidores do IFSul aderiram à paralisação. No Campus Pelotas, o calendário de aulas foi suspenso, segundo o diretor Rafael Krolow. Ele confirmou que a suspensão se deve à adesão de grande parte dos servidores e que as aulas serão repostas ao final do semestre. O comunicado foi enviado às famílias na terça-feira (9).

Já no Campus Visconde da Graça (CaVG), as atividades foram mantidas. O diretor Marcos Betemps justificou que a decisão foi tomada para que a programação da Semana Acadêmica do Curso de Agropecuária não fosse prejudicada, além de outras atividades importantes. Apenas algumas aulas foram canceladas por docentes que aderiram ao movimento.

Reivindicações dos servidores

O Sinasefe alega que o governo não cumpriu diversas cláusulas de um acordo assinado em 27 de julho de 2024, que contou com a assinatura da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) e do Sinasefe.

Para servidores docentes, as principais reivindicações foram: a alteração do Decreto nº 1590/1995, para retirada do controle de frequência, e o retorno do Anexo III-A da lei 12.772/2012, referente ao plano de carreira dos docentes.

Já para técnicos administrativos, é solicitada a implementação da jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução de remuneração, e a publicação do projeto de Lei que concede o reconhecimento dos saberes e competência (RSC).