O papel dos pais na escolha da profissão dos filhos; assista 

Os pais ainda exercem influência sobre as escolhas de carreira dos filhos? O novo episódio do podcast Educação do Amanhã discute as relações familiares e seu impacto no momento da escolha profissional e de ingresso no Ensino Superior. As convidadas do programa são as professoras Maria Aparecida Marques da Rocha, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Educacional da Unisinos, e Clarisse Mosmann, do curso de graduação em Psicologia, da mesma universidade.

Durante a conversa, as especialistas destacam as mudanças no mercado de trabalho, com profissões novas ligadas ao cenário digital, as diferenças de perspectiva sobre concursos públicos e a escolha profissional como herança familiar.