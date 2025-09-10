Educação

Networking 
Notícia

Novo Hamburgo Feevale Summit promove debates sobre empreendedorismo e inovação; saiba como participar

Com o slogan “Inspirando ideias. Construindo futuros”, encontro ocorre entre 30 de setembro e 2 de outubro na Universidade Feevale 

Sofia Lungui

