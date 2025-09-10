Novo Hamburgo Feevale Summit promove debates sobre empreendedorismo e inovação; saiba como participar

Em 2024, evento contou com mais de cem palestrantes, quatro palcos temáticos e premiações, entre outras atividades. Andrieli Siqueira / Universidade Feevale/Divulgação

Com o slogan “Inspirando ideias. Construindo futuros”, o Novo Hamburgo Feevale Summit 2025 chega à sua terceira edição este mês. Focado em inovação e empreendedorismo, o evento gratuito ocorre nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. O tradicional Feevale Summit ganha novo nome, alinhado ao propósito da instituição de fortalecer sua conexão com a comunidade local.

No ano passado, o evento contou com cerca de cem palestrantes, quatro palcos temáticos e premiações. Promovido pela Universidade Feevale, o encontro terá este ano atividades em diferentes espaços da instituição e do município de Novo Hamburgo.

Uma das principais é a palestra de abertura, com o professor e pesquisador Alexandre Pellaes, reconhecido como uma das principais vozes quando o assunto é futuro do trabalho, liderança e novos modelos de gestão. A abertura será no Teatro Feevale, no Campus II, no dia 30 de setembro, às 19h30min.

Em 2024, Pellaes foi escolhido como melhor palestrante do país para temas de desenvolvimento humano pelo Top of Mind RH. O convidado é mestre em Psicologia do Trabalho pela Universidade de São Paulo (USP) e fundador da plataforma Exboss.

Especialista em futuro do trabalho, Alexandre Pellaes fará a palestra de abertura. Nina Jacobi / Divulgação

— Com a expertise adquirida nas duas edições anteriores e a força da nossa rede de parceiros, temos a convicção de que o Novo Hamburgo Feevale Summit posicionará ainda mais o município e a Universidade Feevale no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul e do país — afirma o reitor José Paulo da Rosa.

Inscrições e programação

O evento contará com uma série de atividades, com convidados nacionais e internacionais, como da Häme University of Applied Sciences (Hamk), da Finlândia, e do Estônia Hub, da Estônia. Haverá painéis e palestras simultâneos em três palcos:

Negócios Conscientes

Conexões 360º

Inspira

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento. Entre as atrações, estão confirmadas a Feira de Empregabilidade, a Vila de Startups e a Batalha de Startups, além de painéis, rodadas de negócios, atividades culturais e roteiros turísticos.

As duas primeiras edições contaram com cerca de 5,4 mil participantes, 370 empresas e 150 speakers, além de oferecer 3 mil vagas de emprego por meio da Feira de Empregabilidade. O evento tem como correalizadores a prefeitura de Novo Hamburgo, Sicredi Pioneira, Sebrae e Feevale Techpark. A RBS é media partner. Veja mais detalhes da programação: