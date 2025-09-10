Novo Hamburgo Feevale Summit promove debates sobre empreendedorismo e inovação; saiba como participar

Com o slogan “Inspirando ideias. Construindo futuros”, o Novo Hamburgo Feevale Summit 2025 chega à sua terceira edição este mês. Focado em inovação e empreendedorismo, o evento gratuito ocorre nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. O tradicional Feevale Summit ganha novo nome, alinhado ao propósito da instituição de fortalecer sua conexão com a comunidade local.
No ano passado, o evento contou com cerca de cem palestrantes, quatro palcos temáticos e premiações. Promovido pela Universidade Feevale, o encontro terá este ano atividades em diferentes espaços da instituição e do município de Novo Hamburgo.
Uma das principais é a palestra de abertura, com o professor e pesquisador Alexandre Pellaes, reconhecido como uma das principais vozes quando o assunto é futuro do trabalho, liderança e novos modelos de gestão. A abertura será no Teatro Feevale, no Campus II, no dia 30 de setembro, às 19h30min.
Em 2024, Pellaes foi escolhido como melhor palestrante do país para temas de desenvolvimento humano pelo Top of Mind RH. O convidado é mestre em Psicologia do Trabalho pela Universidade de São Paulo (USP) e fundador da plataforma Exboss.
— Com a expertise adquirida nas duas edições anteriores e a força da nossa rede de parceiros, temos a convicção de que o Novo Hamburgo Feevale Summit posicionará ainda mais o município e a Universidade Feevale no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul e do país — afirma o reitor José Paulo da Rosa.
Inscrições e programação
O evento contará com uma série de atividades, com convidados nacionais e internacionais, como da Häme University of Applied Sciences (Hamk), da Finlândia, e do Estônia Hub, da Estônia. Haverá painéis e palestras simultâneos em três palcos:
- Negócios Conscientes
- Conexões 360º
- Inspira
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento. Entre as atrações, estão confirmadas a Feira de Empregabilidade, a Vila de Startups e a Batalha de Startups, além de painéis, rodadas de negócios, atividades culturais e roteiros turísticos.
As duas primeiras edições contaram com cerca de 5,4 mil participantes, 370 empresas e 150 speakers, além de oferecer 3 mil vagas de emprego por meio da Feira de Empregabilidade. O evento tem como correalizadores a prefeitura de Novo Hamburgo, Sicredi Pioneira, Sebrae e Feevale Techpark. A RBS é media partner. Veja mais detalhes da programação:
- Feira de Empregabilidade – Trame: empresas de diversos setores estarão presentes em estandes disponibilizando oportunidades de trabalho e captando talentos
- Be International: universidades parceiras da Feevale compartilham experiências e promovem palestras em outros idiomas, conectando os participantes com o universo acadêmico internacional
- Vila de Startups: espaço para que startups de diferentes ecossistemas apresentem seus modelos de negócio, com o objetivo de gerar visibilidade e conexões estratégicas
- Rodada de Negócios: momento de networking entre empresas e startups, com foco na resolução de desafios reais do mercado e geração de parcerias
- Podcast ao vivo: durante o evento, haverá transmissão e gravação de podcasts com a participação de palestrantes, patrocinadores e correalizadores, debatendo temas relevantes do universo da inovação
- Batalha de Startups: em parceria com o Sebrae RS, a dinâmica promove a apresentação de pitches por startups, que serão avaliadas e premiadas
- Open Labs: os laboratórios da Universidade Feevale estarão abertos à visitação, permitindo que a comunidade conheça de perto as estruturas e tecnologias disponíveis
- Open City: roteiros turísticos especiais por Hamburgo Velho e Caminhos de Lomba Grande proporcionam vivências culturais e valorizam o patrimônio local
- Vila Gastronômica: empreendedores da região apresentarão opções gastronômicas