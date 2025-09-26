Morre Wilber Tapahuasco, professor da Unipampa

A comunidade acadêmica da Unipampa e o Crea-RS lamentaram o falecimento do professor de Engenharia Agrícola Wilber Chambi Tapahuasco / Facebook / Reprodução

Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco morreu em 1º de setembro, aos 46 anos, em decorrência de um câncer. De nacionalidade peruana, ele residia em Alegrete, na Fronteira Oeste, onde atuava como professor efetivo da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Tapahuasco graduou-se em Engenharia Geológica-Geotécnica pela Universidade Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), situada na cidade de Tacna, no Peru. Em 2009, já no Brasil, obteve o doutorado em Geotecnia pela Universidade de Brasília (UNB).

No ano de 2011, entrou para o corpo docente do Campus Alegrete da Unipampa, onde seguia atuando como professor do curso de Engenharia Agrícola. Representando a instituição, Tapahuasco era conselheiro suplente da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS).

Em nota, a Unipampa decretou três dias de luto, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas do Campus Alegrete, e disse que o professor "deixa uma trajetória marcada pela dedicação ao ensino à ciência e pelo convívio generoso com estudantes, colegas e toda a comunidade universitária".

O Crea-RS também manifestou-se com profundo pesar e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e alunos do professor Tapahuasco.