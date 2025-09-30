Morre a educadora Dânia Maria Juckowsky Marchesi, aos 73 anos

Com trajetória marcada pelo ensino e pela orientação psicopedagógica, Dânia Marchesi faleceu em Porto Alegre, aos 73 anos. Alberto Marchesi / Arquivo Pessoal

Dânia Maria Juckowsky Marchesi faleceu no dia 25 de setembro, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, aos 73 anos. Filha do professor Daniel Juckowsky e de Inah Moraes Juckowsky, nasceu em 22 de abril de 1952 e desde cedo revelou sua vocação para a educação, com especial dedicação às crianças que enfrentavam dificuldades de aprendizagem.

Formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), destacou-se na área de orientação psicopedagógica. Foi sócia-diretora da Escola Maternal e Jardim de Infância Sítio da Vovó Donalda e atuou também como orientadora educacional na Escola Estadual Benjamin Constant, onde deixou sua marca na formação de crianças.

Casada há mais de cinco décadas com Alberto Marchesi, construiu uma família marcada pelo amor e pela união. Ao lado das filhas Cristiane e Catherine, viu crescer o afeto com a chegada dos netos Pedro e Lara, além dos genros que se integraram à convivência familiar. Para os netos, as lembranças traduzem a dimensão do carinho.

— A pessoa mais doce que já conheci hoje vira uma estrela. Vó, que Deus te receba de braços abertos. Eu te amo para sempre — escreveu Pedro.

— Minha amada vó Dânia veio a falecer, mas foi a melhor mãe, vó e amiga que todos podem ter. Sempre vais estar em nosso coração, memórias e carinho — disse Lara

Entre amigos, era lembrada por sua generosidade e empatia. No grupo das “Vovós Poderosas”, compartilhava diariamente gargalhadas e confidências, cultivando laços que atravessaram décadas.