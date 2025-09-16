Mais uma escola de Porto Alegre suspende aulas por suspeita de covid-19

A Escola Estadual Nações Unidas, no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre, cancelou as aulas na tarde de segunda (15) e nesta terça-feira (16) em razão de professores que estão com suspeita de covid-19. A Secretaria Estadual de Educação confirma a suspensão das atividades, mas não detalha quantos docentes foram encaminhados para fazer o teste que pode identificar a doença. A pasta afirma que não há casos suspeitos de coronavírus entre os alunos.

A 1ª Coordenadoria Regional de Educação diz que acompanha o cenário, dando orientações de acordo com os protocolos da rede estadual. O setor ainda avalia a retomada das atividades nos próximos dias e a recuperação das aulas.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirma que a classificação de surto depende do local. A Vigilância em Saúde centraliza o monitoramento em situações de maior risco, que são instituições mais fechadas, como escolas de turno integral. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre trata o caso como um surto da doença na instituição.

Caso anterior

Na semana passada, outro caso foi confirmado no bairro Restinga, também em Porto Alegre, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Larry José Ribeiro Alves. Seis turmas foram dispensadas na quinta (11) e na sexta-feira (12).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nove professores e dois estudantes testaram positivo para covid-19 na escola. Outros cinco foram afastados com outros quadros virais. Nesta semana, o atendimento foi normalizado e docentes que estavam afastados começaram a voltar.

A prefeitura diz que, ainda na sexta-feira, todos os professores, funcionários e colaboradores de todos os setores e funções foram testados na UBS Álvaro Difini. Não houve novos casos positivos e, quem precisava, pôde completar o esquema vacinal. No mesmo dia, alunos maiores de 12 anos que estavam com sintomas também fizeram o teste na escola. A instituição conta com 800 alunos e 58 professores.

Entre as medidas tomadas para prevenção de novos casos estão uso de máscara e de álcool em gel, lavagem de mãos e desativação de bebedouros. Famílias também foram orientadas a buscar a unidade de saúde em casos de sintomas para testagem.

Tendência de aumento de casos