Educação

Dúvidas
Notícia

IA, novas carreiras e impacto social: o que levar em conta na hora de decidir o curso superior? 

Entender o cenário do mercado de trabalho e conhecer a fundo a graduação são pontos importantes antes de ingressar na universidade, entenda

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS