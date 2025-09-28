IA, novas carreiras e impacto social: o que levar em conta na hora de decidir o curso superior? 

Unisinos Conecta é uma boa oportunidade para explorar cursos de graduação, quando a universidade abre as portas para que estudantes secundaristas vivenciem a experiência acadêmica. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com as constantes transformações sociais e tecnológicas, a oferta de cursos de Ensino Superior é cada vez maior. Graduações em inteligência artificial (IA), cursos ligados a questões de sustentabilidade, novas engenharias e muitas outras possibilidades vêm surgindo, ampliando o leque de opções para quem pretende ingressar em uma universidade.

Com toda essa variedade, pode ser difícil decidir o que cursar. É o caso da estudante Luísa Lopes Duarte, 19 anos, que ficou na dúvida antes de ingressar no curso de Relações Internacionais.

— Sempre fui muito interessada por essa área política e econômica. Eu ia cursar Direito, mas não abrangia tudo que eu queria. Aí, comecei a pesquisar mais sobre os cursos e me apaixonei por Relações Internacionais, achei a grade curricular bem completa — conta a aluna, que está no 2º semestre na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Luísa Lopes Duarte, 19 anos, decidiu cursar Relações Internacionais. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ela afirma que foi fundamental conhecer melhor a graduação, conversar com professores e estudantes antes de tomar a decisão. O Unisinos Conecta, evento que abre as portas para estudantes do Ensino Médio, é uma boa oportunidade para isso.

Sofia Nienow, 17 anos, foi uma das participantes da última edição do evento, que contou com centenas de oficinas. A estudante do 3º ano do Ensino Médio no Marista Pio XII, em Novo Hamburgo, relata que foi muito positivo ter mais contato com os cursos.

Sofia Nienow, 17 anos, foi uma das participantes da última edição do Conecta Unisinos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Decidi que quero fazer Relações Internacionais, tenho bastante facilidade com idiomas e a gente vive um mundo muito globalizado, o curso é muito importante. Eu tinha muitas dúvidas, gosto também de Administração, mas tenho mais proximidade com matérias como Filosofia, Geografia e Sociologia — afirma.

Para Pedro Pontes Rodrigues, 19 anos, do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Rainha do Brasil, em Porto Alegre, as oficinas contribuíram para escolher entre Fisioterapia e Educação Física.

— É muito legal para aprimorar os conhecimentos na prática. Sou muito da área do esporte, mas também gosto de tudo que envolve cuidar de atletas. Quero me aprofundar mais em fisioterapia de reabilitação, pesquisar sobre os cursos e áreas — diz.

Pedro Pontes Rodrigues, 19 anos, do 3º ano do Ensino Médio, está em dúvida entre os cursos de Fisioterapia e Educação Física. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O que levar em consideração

Para a psicóloga Graziela de Barba, analista de orientação de carreira do Unisinos Carreiras, ao escolher um curso superior é importante levar em consideração três pontos:

Autoconhecimento

Exploração

Cenário

Em primeiro lugar, o estudante precisa entender quem ele é e que áreas fazem sentido para ele, mapeando quais são suas principais habilidades e projetos de vida. Em segundo lugar, é necessário conhecer as áreas pelas quais está interessado. Uma boa dica é participar de eventos universitários e dialogar com pessoas que escolheram aquela determinada profissão, para trocar ideias e aprender.

— Eventos como o Conecta contribuem justamente nesse sentido, de possibilitar que o jovem possa experimentar aquela carreira de forma mais prática, e vivenciar o dia a dia da universidade — explica.

Entender o cenário também ajuda a tomar uma decisão mais correta, conforme a psicóloga. Ou seja, é importante explorar o mercado de trabalho, reunir todas as informações possíveis sobre as profissões desejadas e analisar perspectivas de inserção e crescimento profissional.

Vale lembrar que a escolha da graduação não é algo permanente – sempre existe a possibilidade de explorar outras áreas e trocar de curso, destaca o pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos, Gustavo Borba.

— Não é uma decisão para sempre, eu não preciso acertar de primeira o curso. É interessante pensar nas grandes áreas, como Comunicação, Educação, Engenharia, e tentar construir um caminho a partir disso. Esses percursos internos na universidade são mais fáceis hoje em dia. E existem muitos bacharelados interdisciplinares, cursos transversais — afirma.

Oficina no Unisinos Conecta 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Borba ressalta que, cada vez mais, os jovens estão preocupados com o impacto do trabalho, e não somente com o sucesso na carreira. É o que mostra o estudo Generation Z Goes to College, focado na geração Z (nascidos entre 1995 e 2010). O levantamento investiga motivações e preferências comportamentais dessa geração no Ensino Superior.

— É uma geração que está mais preocupada em efetivamente transformar a realidade no qual ela está inserida, e a realidade dos outros. Carreiras que têm espaço para isso acabam sendo priorizadas — diz Borba.

Segundo a professora Vânia Schneider, coordenadora do curso de Enfermagem da Unisinos, antes de entrar na graduação, os estudantes também precisam entender sua responsabilidade social enquanto profissionais da Saúde.

— Não podemos simplesmente ser enfermeiros. Temos que entender o que significa isso, temos que ter responsabilidade. Todos os nossos estudantes têm essa preocupação com propósito e uma sensação de pertencimento no curso — diz.

Para o professor Lúcio Prade, coordenador dos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica da Unisinos, é fundamental ter experiências práticas antes de escolher o curso, e também ao longo da graduação.