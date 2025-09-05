GZH publica buscador interativo com dados de todas as escolas do RS

Série de reportagens será publicada entre setembro e janeiro. André Ávila / Agencia RBS

O período para escolher a instituição onde crianças e adolescentes estudarão no ano que vem está próximo. Para apoiar pais e responsáveis no momento de rematrícula, GZH desenvolveu o Guia da Escola 2025, que chega com novidades. Entre setembro e janeiro, uma série de reportagens será publicada com orientações, análises e dicas práticas para auxiliar na seleção.

O projeto também oferece um buscador de escolas de todo o Rio Grande do Sul com informações como endereço, telefone e etapa de ensino. Os dados têm como base o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ferramenta permite buscas de instituições de todo o Estado. Reprodução / GZH

A ferramenta permite filtrar os estabelecimentos por cidade, bairro, tipo e nível de ensino, contemplando a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental, Médio, Profissional e de Jovens e Adultos nas redes federal, estadual, municipal e privada.

Na rede privada de Porto Alegre, ainda será possível consultar a faixa de preço das escolas que disponibilizaram esse dado à reportagem. As mensalidades foram categorizadas em três níveis:

1 moeda – até R$ 1.200

2 moedas – até R$ 2.000

3 moedas – acima de R$ 2.000

Os valores representam médias considerando todos os níveis de ensino ofertados pela instituição.