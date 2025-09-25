Evento na Fiergs reunirá projetos, escolas, robôs e discussões sobre carreira; saiba como participar

O novo episódio do videocast Radar de Inovação destaca o Futur.E, evento promovido pelo Sistema FIERGS que vai transformar Porto Alegre em palco de experiências imersivas sobre o futuro da educação e da indústria.

Com entrada gratuita, a programação acontece de 1º a 3 de outubro, no Centro de Eventos Fiergs, e deve reunir mais de 20 mil crianças, jovens e professores de diferentes regiões do Estado.

Diferente dos formatos tradicionais de congresso, o Futur.E propõe uma vivência múltipla: desafios práticos, batalhas de robôs, hackathons, oficinas mão na massa e apresentações de projetos desenvolvidos por alunos do Sesi e do Senai. São 37 iniciativas que vão do contraturno escolar ao ensino superior, passando por soluções reais para a indústria gaúcha.

Entre os destaques da programação estão o torneio de robótica FRC Off-Season, as oficinas Steam (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática), as demonstrações WorldSkills em manufatura aditiva e robótica móvel e até experiências culturais, como espetáculos de dança, música e teatro.

No episódio, os convidados Susana Kakuta, diretora-geral do Sesi, Senai e IEL-RS, Fernanda Arusievicz, coordenadora de tecnologias educacionais do Sesi-RS, e Alexandre Stein, gerente de Educação Profissional e Superior do Senai-RS, explicam como o evento integra tecnologia, inovação e educação em um mesmo ambiente, aproximando escolas, alunos, professores e empresas.

Além das competições e projetos, o público poderá acompanhar um ciclo de palestras sobre temas atuais, como inteligência artificial na educação, pensamento ágil, futuros possíveis do trabalho e métricas inovadoras de aprendizagem.

