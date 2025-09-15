Educação

Escolas privadas de Porto Alegre oferecem mais de 270 bolsas de estudos para novos alunos em 2026

Instituições estão com editais abertos e com processos em andamento para oferta de descontos integrais ou parciais para ingresso de estudantes no próximo ano letivo

Zero Hora

