Escolas privadas de Porto Alegre oferecem mais de 270 bolsas de estudos para novos alunos em 2026

Em sua maioria, colégios privados realizam análise de indicadores socioeconômicos para oferecerem os benefícios. Jefferson Botega / Agencia RBS

Diferentes escolas da rede privada de Porto Alegre estão com editais abertos para a concessão de bolsas de estudo para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2026. Atualmente, são pelo menos 278 vagas abertas na Capital.

Em sua maioria, as ofertas são destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e que tenham atingido uma idade mínima, de acordo com a fase escolar que será pleiteada. As bolsas, tradicionalmente, incidem sobre a mensalidade e são distribuídas de duas formas principais:

Bolsa integral (100% de desconto sobre a mensalidade)

(100% de desconto sobre a mensalidade) Bolsa parcial (50% de desconto sobre a mensalidade)

No entanto, essa condição, assim como o modo de inscrição no processo seletivo, a documentação exigida e o método de ingresso, podem variar conforme a instituição. Por isso, é preciso estar atento às informações divulgadas por cada estabelecimento.

Zero Hora consultou os colégios privados de Porto Alegre para saber quais estão com editais abertos. Esta lista será atualizada à medida que novos processos forem divulgados.

Dessa forma, este espaço está aberto para novas inclusões caso outras instituições estejam com uma seleção em andamento ou prestes a abrir vagas.

Editais abertos

Colégio Anchieta

O Colégio Anchieta está com um edital aberto para concessão de 17 bolsas integrais para novos alunos estudarem na instituição em 2026. As vagas são para Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 3º ano).

Todos os detalhes e o passo a passo de participação podem ser conferidos diretamente no edital publicado ou no site da instituição.

Bolsas integrais: Educação Infantil A (três bolsas); Educação Infantil B (três bolsas); Educação Infantil C (três bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 2º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 3º ano do Ensino Fundamental (duas bolsas)

Educação Infantil A (três bolsas); Educação Infantil B (três bolsas); Educação Infantil C (três bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 2º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 3º ano do Ensino Fundamental (duas bolsas) Prazo para inscrição: inscrições estarão abertas em 23 de setembro de 2025, das 8h às 18h

inscrições estarão abertas em Contato: (51) 3382-6000

(51) 3382-6000 Endereço: Av. Dr. Nilo Peçanha, 1521 – Bairro Três Figueiras

Colégio João XXIII

Há oito bolsas integrais sendo ofertadas para novos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental pelo Colégio João XXIII, localizado no bairro Santa Tereza. A seleção ocorrerá em três etapas, acumulativas e classificatórias: análise de renda familiar, entrevista com a equipe pedagógica e visitação domiciliar de assistente social.

As informações relacionadas à documentação e prazos podem ser verificadas no site da instituição.

Bolsas integrais: Classe Bebê - Educação Infantil (uma bolsa); Maternal - Educação Infantil (seis bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental (uma bolsa)

Classe Bebê - Educação Infantil (uma bolsa); Maternal - Educação Infantil (seis bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental (uma bolsa) Prazo para inscrição: devem ser realizadas de forma presencial na secretaria do Colégio João XXIII de 15 a 29 de setembro de 2025 , das 8h às 12h e das 13h40min às 17h

devem ser realizadas de forma presencial na secretaria do Colégio João XXIII de , das 8h às 12h e das 13h40min às 17h Contato: (51) 3235-5053

(51) 3235-5053 Endereço: Rua Sepé Tiaraju, 1013 – Bairro Santa Tereza

Colégio Luterano da Paz

Até o dia 30 de setembro, o Colégio Luterano da Paz recebe inscrições de candidatos que desejam receber bolsas integrais ou parciais. O número de benefícios a serem concedidos para 2026 não foi especificado.

O passo a passo de inscrição, cronograma e documentação necessária estão disponíveis em edital publicado no site da instituição.

Níveis escolares ofertados: vagas disponíveis para bolsistas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental

vagas disponíveis para bolsistas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental Prazo para inscrição: documentação deve ser entregue no Colégio Luterano da Paz até o dia 30 de setembro de 2025 , das 8h às 11h30 e das 13h30min às 16h30min

documentação deve ser entregue no Colégio Luterano da Paz até o dia , das 8h às 11h30 e das 13h30min às 16h30min Contato: (51) 98153-5446

(51) 98153-5446 Endereço: Av. Alcídes São Severiano, 100 – Bairro Sarandi

Colégio Kennedy

O Colégio Kennedy está com inscrições abertas, até 10 de outubro, para o Concurso de Bolsa de Estudo para 2026. O processo apresenta dois métodos de classificação: sorteio e prova objetiva, a depender da série escolar com benefício disponível.

Estão sendo oferecidas quatro bolsas para alunos já matriculados na instituição e 13 para estudantes de outras instituições. Informações detalhadas estão disponíveis em edital e no site da entidade.

Bolsas integrais: 1º e 2º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); Qualquer série entre 3º ano do Ensino Fundamental até o 1º ano do Ensino Médio (quatro vagas)

1º e 2º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); Qualquer série entre 3º ano do Ensino Fundamental até o 1º ano do Ensino Médio (quatro vagas) Bolsas parciais: 1º e 2º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas); Qualquer série entre 3º ano do Ensino Fundamental até o 1º ano do Ensino Médio (seis vagas)

1º e 2º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas); Qualquer série entre 3º ano do Ensino Fundamental até o 1º ano do Ensino Médio (seis vagas) Prazo: a inscrição deverá ser realizada na sessão Concurso de Bolsas no site do Colégio Kennedy até as 17h do dia 10 de outubro

a inscrição deverá ser realizada na sessão Concurso de Bolsas no até as 17h do dia 10 de outubro Contato: (51) 3364-1142

(51) 3364-1142 Endereço: Av. Alcides São Severiano, 99 – Bairro Sarandi

Maple Bear Zona Sul/ Zona Norte

A Maple Bear Zona Sul concederá bolsas de estudos a novos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A oferta será condicionada à aplicação de uma prova para o nivelamento da língua inglesa.

De acordo com a instituição, as famílias podem se inscrever até o dia 30 de outubro de 2025 e consultar o regulamento pelo (51) 99892-0313. Não foi divulgado o número de bolsas.

Prazo para inscrição: 30 de outubro de 2025 pelo (51) 99892-0313

30 de outubro de 2025 pelo (51) 99892-0313 Contato: (51) 99892-0313

(51) 99892-0313 Endereço: Av. Diário de Notícias, 1465 – Bairro Cristal (Zona Sul)/ Rua Cipó, 450 – Bairro Vila Ipiranga (Zona Norte)

Colégio São Luis Guanella

O Colégio São Luis Guanella, no bairro Vila Ipiranga, está com processo seletivo de bolsa de estudos. A seleção será dividida em duas etapas: de renovação do benefício (de alunos já bolsistas) e de cadastro reserva (para aqueles que desejam ingressar na lista de espera para vagas futuras).

Outras informações podem ser conferidas no edital ou no site da instituição.

Níveis escolares ofertados: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio Prazo para inscrição: para ingressar no cadastro reserva e pleitear uma vaga futura, a entrega das documentações obrigatórias deve ser realizada até 24 de outubro

para ingressar no cadastro reserva e pleitear uma vaga futura, a entrega das documentações obrigatórias deve ser realizada até Contato: (51) 3348-9733

(51) 3348-9733 Endereço: Av. Benno Mentz, 1560 – Bairro Vila Ipiranga

Colégio Santa Cecília

O Colégio Vicentino Santa Cecília está concedendo 18 bolsas de estudos integrais e 28 parciais para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2026. A instituição informa que o quantitativo foi elaborado com base nas matrículas de 2025 e poderá sofrer alteração, a depender do número de alunos matriculados em 2026.

O edital, com informações sobre o processo de inscrição e de seleção, pode ser acessado no site da escola.

Bolsas integrais: Ensino Fundamental I (10 bolsas); Ensino Fundamental II (cinco bolsas); Ensino Médio (três bolsas)

Ensino Fundamental I (10 bolsas); Ensino Fundamental II (cinco bolsas); Ensino Médio (três bolsas) Bolsas parciais: Ensino Fundamental I (15 bolsas); Ensino Fundamental II (10 bolsas); Ensino Médio (três bolsas)

Ensino Fundamental I (15 bolsas); Ensino Fundamental II (10 bolsas); Ensino Médio (três bolsas) Prazo para inscrição: de 10 a 14 de novembro de 2025 na secretaria do Colégio Santa Cecília, das 7h30min às 12h e das 13h às 17h30min

de 10 a 14 de novembro de 2025 na secretaria do Colégio Santa Cecília, das 7h30min às 12h e das 13h às 17h30min Contato: (51) 3316-1000

(51) 3316-1000 Endereço: Rua Felipe de Oliveira, 448 – Bairro Santa Cecília

Colégio La Salle Dores

Serão 15 bolsas integrais e 19 parciais para ingresso de novos alunos concedidas pelo Colégio La Salle Dores para 2026. O processo será realizado de forma online, pela Plataforma LS Assistencial da Rede La Salle Brasil, onde o candidato apresentará a documentação exigida.

As famílias interessadas podem conferir as informações no edital de concessão e no site do colégio.

Bolsas integrais: 6º ano do Ensino Fundamental (cinco bolsas); 1º ano do Ensino Médio (10 bolsas)

6º ano do Ensino Fundamental (cinco bolsas); 1º ano do Ensino Médio (10 bolsas) Bolsas parciais: 6º ano do Ensino Fundamental (duas bolsas); 7º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 8º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 9º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 1º ano do Ensino Médio (oito bolsas)

6º ano do Ensino Fundamental (duas bolsas); 7º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 8º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 9º ano do Ensino Fundamental (três bolsas); 1º ano do Ensino Médio (oito bolsas) Prazo para inscrição: de 7 de outubro a 7 de novembro de 2025 pela plataforma Plataforma LS Assistencial

de 7 de outubro a 7 de novembro de 2025 pela plataforma Contato: (51) 3213-9600

(51) 3213-9600 Endereço: Rua Riachuelo, 800 – Bairro Centro Histórico

Colégio La Salle São João

O Colégio La Salle São João está com edital aberto para concessão de 38 bolsas de estudo para novos alunos, sendo 15 integrais e 23 parciais. O processo seletivo será realizado de forma online, pela Plataforma LS Assistencial da Rede La Salle Brasil, onde o candidato apresentará a documentação exigida.

Informações e o passo a passo de inscrição podem ser conferidos no edital ou no site da instituição.

Bolsas Integrais - 1º ano do Ensino Fundamental I (uma bolsa); 6º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 7º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 8º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 9º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 1º ano do Ensino Médio (seis bolsas)

- 1º ano do Ensino Fundamental I (uma bolsa); 6º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 7º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 8º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 9º ano do Ensino Fundamental II (duas bolsas); 1º ano do Ensino Médio (seis bolsas) Bolsas Parciais - Pré-Escola II (duas bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental I (sete bolsas); 2º ano do Ensino Fundamental I (duas bolsas); 3º ano do Ensino Fundamental I (um bolsas); 4º ano do Ensino Fundamental I (uma bolsa); 5º ano do Ensino Fundamental I (uma bolsa); 6º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 7º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 8º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 9º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 1º ano do Ensino Médio (cinco bolsas)

- Pré-Escola II (duas bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental I (sete bolsas); 2º ano do Ensino Fundamental I (duas bolsas); 3º ano do Ensino Fundamental I (um bolsas); 4º ano do Ensino Fundamental I (uma bolsa); 5º ano do Ensino Fundamental I (uma bolsa); 6º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 7º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 8º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 9º ano do Ensino Fundamental II (uma bolsa); 1º ano do Ensino Médio (cinco bolsas) Prazo para inscrição: 14 de novembro pela Plataforma LS Assistencial

14 de novembro pela Contato: (51) 3337-8677

(51) 3337-8677 Endereço: Rua Honório Silveira Dias, 645 - Bairro São João

Colégio La Salle Esmeralda

O Colégio La Salle Esmeralda está com inscrições abertas para a oferta de 113 bolsas de estudo integrais destinadas a novos estudantes. A seleção será feita por meio da Plataforma LS Assistencial da Rede La Salle Brasil.

As informações detalhadas, assim como o guia completo para realizar a inscrição, estão disponíveis no edital e no site oficial da instituição.

Bolsas integrais: Pré-Escola II - Educação Infantil (50 bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental (33 bolsas); 2º ano do Ensino Fundamental (uma bolsa); 3º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas); 4º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas), 5º ano do Ensino Fundamental (sete bolsas), 8º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas); 9º ano do Ensino Fundamental (dez bolsas)

Pré-Escola II - Educação Infantil (50 bolsas); 1º ano do Ensino Fundamental (33 bolsas); 2º ano do Ensino Fundamental (uma bolsa); 3º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas); 4º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas), 5º ano do Ensino Fundamental (sete bolsas), 8º ano do Ensino Fundamental (quatro bolsas); 9º ano do Ensino Fundamental (dez bolsas) Prazo para inscrição: preenchimento do cadastro socioeconômico e envio dos documentos na Plataforma LSA devem ser feitos até 31 de outubro

preenchimento do cadastro socioeconômico e envio dos documentos na Plataforma LSA devem ser feitos até Contato: (51) 3319-6344

(51) 3319-6344 Endereço: Rua Mario Taváres de Souza, 400 - Bairro Lomba do Pinheiro

Colégio Universitário

O Colégio Universitário oferece bolsa parcial (50%) para novos alunos ingressantes do 1º ano do Ensino Fundamental, mediante a realização de uma entrevista com a direção da escola. O agendamento pode ser feito diretamente pelos canais oficiais da instituição e a qualquer época do ano.

Atualmente, não há processo para concessão de bolsas para outros anos escolares.

Contato: (51) 3398-6631

(51) 3398-6631 Endereço: Av. Teresópolis, 2805 – Bairro Teresópolis

Colégio João Paulo I - JPSul

O Colégio João Paulo I - JPSul concederá cinco bolsas de estudos para novos alunos por meio do Instituto Trampolim.

Pelo Instituto, estudantes do 6º ano de escolas públicas em Porto Alegre têm a chance de conquistar bolsas 100% gratuitas para o ano letivo de 2026. Além do estudo propriamente dito, transporte, uniforme, material e alimentação estão inclusos na oferta.

O processo seletivo divide-se em etapas eliminatórias de provas, entrevistas e análise de documentação. A inscrição pode ser realizada no site do Instituto Trampolim.

Bolsa integral: estudantes aprovados no programa iniciarão no 7º ano do Ensino Fundamental

estudantes aprovados no programa iniciarão no 7º ano do Ensino Fundamental Prazo para inscrição: abertas até 9 de outubro no site do Instituto Trampolim

abertas até 9 de outubro no Contato da escola: (51) 3248-5786

(51) 3248-5786 Endereço: Tv. Pedra Redonda, 400 – Bairro Ipanema

Escola São Francisco de Assis

A Escola São Francisco de Assis dispõe de bolsas de estudo com desconto de 45% para alunos que estudam meio turno (só pela manhã ou à tarde) e 30% de desconto para quem usufrui do turno inverso. As ofertas são limitadas e abrangem todos os anos escolares, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Para mais informações sobre a atual disponibilidade de vagas com estes descontos, a família deve entrar em contato direto com a instituição.

Contato: (51) 99872-1045

(51) 99872-1045 Endereço: Rua Comendador Taváres, 360 – Bairro Navegantes

Editais previstos

Colégio Salesiano Dom Bosco

A partir do dia 24 de setembro de 2025, o Colégio Salesiano Dom Bosco irá publicar um novo edital de concessão de bolsas de estudos para ingresso de novos alunos em 2026. O documento será divulgado no site da instituição.

Níveis escolares ofertados pela escola: da Educação Infantil ao Ensino Médio

da Educação Infantil ao Ensino Médio Site da instituição: salesianoportoalegre.com.br

Contato: (51) 3337-9833

(51) 3337-9833 Endereço: Rua Dr. Eduardo Chartier, 360 - Bairro Higienópolis