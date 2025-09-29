Educação, criatividade e carreira: o poder da curiosidade; assista

Por que a curiosidade é considerada a uma das soft skills mais valorizadas pelas empresas atualmente? O novo episódio do podcast Educação do Amanhã discute a curiosidade como habilidade essencial para aprender, criar e resolver problemas, desde a infância até a vida profissional. Os convidados do programa são a professora Gabriela Gonçalves, coordenadora de Competências Transversais da Unisinos e organizadora do TEDx Unisinos, e o professor Mateus Raeder, coordenador da graduação em IA e professor da Escola Politécnica da mesma universidade.

Durante a conversa, os especialistas mostram como estimular a curiosidade em no dia a dia e na sala de aula, com projetos, desafios e perguntas abertas, e explicam como o ambiente familiar e escolar influencia o desenvolvimento dessa habilidade. Os professores explicam ainda os diferentes tipos de curiosidade e como pequenas pausas no cotidiano podem fortalecer a criatividade e a capacidade de inovação.