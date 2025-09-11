Casos de covid-19 suspendem aulas em escola municipal de Porto Alegre

Pelo menos seis turmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Larry José Ribeiro Alves, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, terão aulas suspensas entre esta quinta-feira (11) e sexta-feira (12). A medida acontece após professores da instituição testarem positivo para covid-19.
A escola não retornou à reportagem, mas a Secretaria Municipal de Educação (Smed) confirmou que seis docentes apresentaram diagnóstico positivo para a doença nesta quarta-feira (10). Outros 10 manifestaram sintomas gripais e foram afastados até o resultado dos exames.
A pasta afirmou que, até o momento, não há registros de alunos infectados, mas que seguirá acompanhando a situação.
Turmas impactadas
A situação veio à tona na manhã desta quarta-feira (10), quando um cartaz na frente da escola informava que 16 professores estavam afastados em razão da doença.
Ao longo do dia, a direção publicou um comunicado nas redes sociais confirmando a suspensão das atividades das turmas 41 (manhã), 23 e 51 (tarde) na quinta-feira, e 92 e 93 (manhã) e 43 (tarde) na sexta-feira.
Pais também relataram que algumas turmas foram unificadas para compensar a falta de professores.
Apreensão
A explosão de casos da doença vem preocupando pais, que relataram receio de enviar os filhos ao colégio:
— Eles estão juntando as turmas, fazendo aglomeração, porque não querem dar falta justificada. Isso prejudica quem recebe bolsa-família, porque é obrigado a mandar a criança. A escola não deu nenhuma orientação, só falaram para mandar as crianças de máscara, mas é difícil os pequenos pararem com máscara — desabafou uma mãe, que preferiu não se identificar.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que a equipe de vigilância em saúde está acompanhando o caso junto à escola.
O que diz a Smed
"A Secretaria Municipal de Educação informa que orientou a direção da escola a avaliar as possibilidades de atendimento aos estudantes, conforme orientação da vigilância sanitária, Secretaria Municipal de Saúde. A Smed apoia o encaminhamento a ser adotado pela escola, seja pelo atendimento ou a necessidade de suspensão de aulas, visto a questão de saúde relacionada."