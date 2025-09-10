10 pontos para se atentar ao escolher a escola da criança

Escolher a escola ideal para os filhos é uma das decisões mais importantes para os pais, especialmente quando se trata de bebês e crianças pequenas. A primeira infância, como é chamado este período, é considerada fundamental para o desenvolvimento, já que 90% das conexões cerebrais se formam até os 6 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo uma pesquisa do Datafolha, 85% dos pais afirmam que a qualidade da educação é a principal preocupação no momento da escolha da escola para a criança, seguida por segurança (78%) e proximidade da residência (64%).
Para a professora Damir Forner, especialista em educação infantil e fundadora da rede Peixinho Feliz, é preciso ficar atento a alguns elementos que, muitas vezes, passam despercebidos na hora de escolher uma boa escola para a criança.
“É natural que os pais sintam insegurança ao deixar os filhos em uma escola, especialmente os pequenos. Por isso, é fundamental avaliar além da proximidade e do preço. A estrutura física, a higienização dos ambientes e a proposta pedagógica precisam caminhar juntas para garantir o desenvolvimento integral da criança. Uma boa escola deve ser, acima de tudo, um espaço de acolhimento e confiança, onde a criança possa aprender, brincar e se sentir protegida”, explica.
Nesse cenário, Damir Forner lista alguns pontos para se atentar ao escolher a escola da criança. Veja!
1. Visite o local e faça perguntas
Durante a visita, avalie instalações, metodologia de ensino e rotina da escola.
2. Estrutura física e ambiente
O espaço da escola deve ser acolhedor, organizado e com áreas externas para brincadeiras ao ar livre.
3. Higiene e limpeza
Os ambientes da escola devem ser limpos e higienizados regularmente.
4. Processo de adaptação
Pergunte como a escola conduz o processo de adaptação da criança, uma etapa muito delicada.
5. Protocolos de saúde
Entenda como a escola lida com crianças doentes para evitar contaminações.
6. Programa pedagógico estruturado
O programa pedagógico da escola deve incluir atividades físicas, brincadeiras, tempo de descanso, interações em grupo e refeições saudáveis.
7. Atividades extracurriculares
Verifique se a escola oferece aulas de teatro, judô, balé e outras práticas que enriquecem o desenvolvimento neuropsicomotor.
8. Número de crianças por turma
Verifique o número de crianças por turma, pois isso influencia diretamente a atenção individualizada.
9. Segurança
Verifique se há monitoramento por câmeras, protocolos de entrada e saída, além de segurança física e eletrônica.
10. Documentos legais atualizados
Verifique autorização de funcionamento da Secretaria de Educação, laudo dos bombeiros e da Vigilância Sanitária e demais documentos exigidos por lei.
Por que isso importa?
Ambientes educacionais de qualidade contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais para o futuro acadêmico e pessoal. “A escola é, muitas vezes, o primeiro ambiente social fora de casa e exerce papel determinante na formação da criança. Uma escolha acertada garante não apenas aprendizado acadêmico, mas também segurança, saúde, estímulos adequados e experiências que fortalecem autonomia, criatividade e habilidades socioemocionais”, finaliza Damir Forner.
Por Leonardo Minardi