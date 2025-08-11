Santa Maria tem escolas fechadas ou com restrição no segundo dia de paralisação gradual de professores

Emef Pão dos Pobres é uma das instituições fechadas nesta segunda-feira (11). Martin Sensão / RBS TV

Esta segunda-feira (11) marca o segundo dia de paralisação dos professores da rede municipal de ensino de Santa Maria. A mobilização, que afeta mais de 30 escolas com fechamento total ou parcial das atividades, é parte de um calendário de paralisações graduais aprovado em assembleia da categoria no mês passado.

Na última quarta-feira (6), cerca de 7 mil alunos foram impactados pelo movimento, que teve adesão de 33 das 86 escolas municipais. No dia seguinte, as aulas voltaram.

Conforme definido pelo Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (SinproSM), a cada semana será acrescentado um novo dia de paralisação, em uma escalada de protestos prevista para durar, ao menos, até o fim de agosto. Até lá, estão programadas nove datas de interrupção nas atividades escolares.

Na terça-feira (12) as escolas seguirão fechadas ou com algum tipo de restrição. As datas foram reservadas para que a classe esteja na rua, distribuindo panfletos e conversando com moradores sobre as reivindicações.

Demandas da classe

Entre as principais reivindicações estão melhores condições de trabalho e infraestrutura nas escolas, reposição de profissionais, reforma da previdência e reajuste salarial. Tais assuntos são debatidos pela classe desde o começo do ano letivo.

A coordenadora de Formação Sindical e Comunicação do SinproSM, professora Celma Pietczak, afirma que a paralisação é necessária para lutar pelos direitos da categoria. Segundo ela, o movimento será mantido enquanto não houver uma resposta concreta da administração municipal.

— Mais uma vez precisamos nos mobilizar. Descentralizamos agora para as comunidades, para explicar à população sobre nossas pautas. Vamos a todas as regiões da cidade.

Um levantamento feito pelo SinproSM apontou déficit de pessoal na rede municipal. Os números somam falta de quase cem professores, mais de 250 estagiários e monitores, além de 20 educadores especiais. Esta é uma das reinvindicações que mais preocupa a categoria, após decreto municipal que adota medidas para conter despesas do Executivo.

Contraponto

Em nota, a prefeitura de Santa Maria declarou que mantém diálogo com professores e diretores escolares, mas não apresentou detalhes sobre avanços nas negociações. O sindicato, no entanto, contesta essa posição e afirma que o último encontro com representantes do Executivo ocorreu no fim do mês passado. Desde então, não houve retorno sobre medidas efetivas.