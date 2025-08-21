"Quase um terço da população brasileira não concluiu a Educação Básica", alerta ministro da Educação

Ministro da Educação, Camilo Santana, esteve no estúdio da Rádio Gaúcha nesta quinta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro da Educação, Camilo Santana, trouxe um dado alarmante: quase um terço da população brasileira não concluiu a educação básica, que abrange desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio.

De acordo com Santana, esse é um dos principais focos do ministério, sobretudo na qualidade do ensino e na permanência de crianças e adolescentes na escola.

— A gente precisa olhar para a qualidade da aprendizagem, olhar para a permanência da criança e do jovem na escola, olhar para a equidade e inclusão, porque nós não podemos deixar ninguém para trás. O Brasil é um país muito desigual, então também é desigual na educação — destaca o ministro.

De acordo com Santana, a evasão no Ensino Médio chegou a 480 mil, antes do lançamento do programa Pé de Meia, em 2024. Para ele, políticas de permanência, para manter os estudantes na escola, são fundamentais.

— É preciso uma boa escola, é preciso uma formação de um bom professor, é preciso ter uma boa infraestrutura, é preciso ter uma escola que acolha o jovem, que faça com que o jovem acorde pela manhã e tenha vontade de ir para a escola. Mas é preciso também entender um pouco a situação do dia a dia da vida de muitos brasileiros — explicou.

Agenda em Porto Alegre