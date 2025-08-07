Novo Hamburgo e Estância Velha suspendem aulas na rede municipal nesta sexta-feira em razão de ameaça de atentado

As prefeituras de Novo Hamburgo e de Estância Velha, no Vale do Sinos, suspenderam as aulas nesta sexta-feira (8) em razão de ameaça de ataque a escola. No caso de Novo Hamburgo, as atividades da próxima segunda (11) também foram canceladas.

As medidas foram divulgadas nas redes sociais das prefeituras na tarde desta quinta (7).

Conforme a gestão municipal de Novo Hamburgo, a medida é preventiva em razão de uma ameaça de atentado interceptada pelas autoridades. O suposto ataque ocorreria na sexta em uma escola da cidade — que não foi identificada.

Leia Mais Projeto de reforço escolar da rede municipal de Porto Alegre admite tutores sem formação específica

Na publicação, o Executivo disse que a decisão busca "garantir a segurança da rede escolar" e a "tranquilidade das famílias".

"Vamos avisar as escolas estaduais e as particulares que também tomem essa medida de prevenção na sexta-feira e na segunda-feira", disse o prefeito Gustavo Finck.

A prefeitura de Novo Hamburgo também afirma que "tem trabalhado com ações preventivas" e com "aumento das forças de segurança no ambiente escolar" desde que soube da ameaça.

O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) recomendou que as instituições particulares do município também suspendam as aulas nesta sexta "como medida preventiva e de cuidado com a comunidade escolar". Conforme a entidade, a situação será reavaliada para segunda.

Em Estância Velha, o Executivo local informou, em nota, que a decisão pela suspensão das aulas "visa preservar o bem-estar de alunos, professores e demais servidores".

"A gente pode recuperar essa data em um outro momento. Nós preferimos, neste momento, pecar pelo excesso e manter em segurança a nossa comunidade escolar", disse o prefeito Diego Francisco em publicação nas redes sociais.

Contatada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que "as autoridades estão monitorando" o caso.

Zero Hora também contatou a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), que disse que as escolas públicas estaduais estarão abertas na sexta-feira.

O que dizem as prefeituras

Nota da prefeitura de Novo Hamburgo

"A Prefeitura de Novo Hamburgo recebeu informações sobre a possibilidade de um atentado em escola da cidade e tem trabalhado com ações preventivas por meio do aumento da presença de forças de segurança em ambiente escolar, bem como no campo das investigações.

Para garantir a segurança da rede escolar e a tranquilidade às famílias, as aulas serão suspensas na rede municipal nos dias 8 e 11 de agosto. A Prefeitura seguirá monitorando e estruturando ações de prevenção nas escolas.

Reafirmamos que a disseminação dessas informações de maneira irresponsável pode vir a potencializar transtornos nas escolas, por essa razão, solicitamos à população que seja responsável sobre a propagação do assunto, evitando a disseminação imprudente das informações."

Nota da prefeitura de Estância Velha

"A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) e Secretaria Municipal de Segurança, Esporte e Bem-Estar (SESEBE), informa à comunidade que as aulas da Rede Municipal de Ensino estarão temporariamente suspensas nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, como medida preventiva diante de situações que envolvem a segurança da comunidade escolar.

A decisão foi tomada com base em orientações das autoridades competentes e visa preservar o bem-estar de alunos, professores e demais servidores. Ressaltamos que não há motivo para alarme: trata-se de uma ação cautelosa, tomada em respeito e responsabilidade com a nossa população a partir de uma suposta ameaça à cidade de Novo Hamburgo.

As equipes da Prefeitura seguem monitorando a situação em tempo real, em articulação com os órgãos de segurança.