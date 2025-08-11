Morre o professor e escritor Danilo Gandin, aos 88 anos

Danilo Gandin estudou e integrou o corpo docente da UFRGS. Danilo Gandin / Reprodução/Facebook

Danilo Gandin morreu de causas naturais, em 4 de julho, aos 88 anos. Escritor e professor, ele foi referência na luta por uma educação mais humana, democrática e significativa.

Catarinense nascido em Nova Trento, Gandin era o segundo de nove filhos de Luiz Gandin e Teresa Sartori Gandin. Estudou e integrou o corpo docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde concluiu as graduações em Filosofia, Português e Literatura de Língua Portuguesa.

Ao longo de sua vida, Gandin dedicou-se intensamente à formação de professores, à construção de práticas pedagógicas libertadoras e à reflexão crítica sobre a escola pública brasileira. Autor de diversos livros que marcaram gerações de educadores, a sua obra permanece viva como legado de compromisso ético com a transformação social por meio da educação.

Uma de suas obras mais impactantes é A Prática do Planejamento Participativo, lançada em 1995. O livro aborda a importância do planejamento educacional, com uma análise na relação entre escola e sociedade.