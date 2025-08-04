Educação

Mudanças
Notícia

Educação com IA: Brasil prepara regulamentação que pode entrar em vigor em 2026

Conselho Nacional de Educação elabora uma resolução que tem previsão de passar por consulta pública em setembro; entenda

Isabella Sander

Repórter

