Fuvest 2026 abre as inscrições para o vestibular; saiba o passo a passo para se inscrever na prova da USP

Inscrições e pagamentos podem ser feitos até o dia 7 de outubro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As inscrições para o Fuvest 2026, vestibular que seleciona os alunos para o ingresso na USP (Universidade de São Paulo), iniciam nesta segunda-feira (18) e vão até 7 de outubro.

Pela primeira vez, os alunos poderão escolher a cidade e a escola aonde realizarão a prova. A seleção para o local vai obedecer à ordem de confirmação das inscrições, priorizando aqueles que se inscreverem primeiro.

Documentos necessários para a inscrição

Para se inscrever, é necessário documentos como:

CPF e documento de identificação com foto;

Uma foto de rosto olhando para a câmera, com fundo liso e sem filtros;

Um endereço de e-mail.

Inscrição

Acesse o site da Fuvest e cadastre-se com um e-mail e senha. Depois, preencha as informações com dados pessoais e indique a modalidade da vaga.

Em seguida, escolha a carreira e curso de interesse. É possível escolher até 4 cursos na mesma carreira, exceto nas carreiras de Música. Ordene os cursos por prioridade.

Também é obrigatório responder ao questionário socioeconômico. As informações ajudam a USP a identificar políticas de permanência estudantil.

A escolha do local de prova poderá ser feita entre 13 e 17 de outubro. A liberação será feita em lotes, por ondem de inscrição.

Um e-mail será enviado em 10 de outubro para informar a posição de cada participante no lote de indicação.

Taxas de inscrição

O valor da inscrição é de R$ 211. Candidatos com direito à redução pagarão R$ 105,50. Após a inscrição, um boleto será gerado.

O pagamento deverá ser feito até 7 de outubro.

Buscas em alta

No Google Trends, as buscas por "fuvest inscrição" aumentaram durante a manhã e se mantiveram em alta durante o começo da tarde.

Termo em alta no Google Trends. Reprodução / Google Trends



