Em Pelotas, ministro da Educação assina termo para começo das obras do campus do IFSul em São Leopoldo

Em visita a Pelotas na manhã desta quarta-feira (20), o ministro da Educação, Camilo Santana, oficializou o início das obras do campus do IFSul em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A administração da instituição está localizada na cidade da Zona Sul. Além disso, ele também participou da posse do novo reitor do IFSul, Carlos Corrêa.
De acordo com Santana, o novo campus receberá um investimento de R$ 25 milhões e terá 1,4 mil vagas para novos alunos. A obra integra o Novo PAC do Governo Federal que prevê, além de São Leopoldo, a construção de mais quatro unidades de institutos federais no RS.
O ministro ainda destaca que a visita em Pelotas é uma forma de aproximar o governo das instituições federais de ensino.
— A importância de visitar, de olhar olho no olho, conversar com os estudantes, professores e ouvir os reitores, faz parte de uma dinâmica importante para entender os desafios, e poder sensibilizar mais o tomador de decisão —, disse Santana.
Demandas de Pelotas
Durante a posse, Corrêa ressaltou que a presença do ministro era importante para apresentar as demandas da instituição.
— É um momento especial para nós, principalmente, para podermos colocar as nossas demandas, para que o ministro entenda que esta Instituição é um referencial em termos de educação para o nosso país. E, estando como reitor do instituto, tenho essa grande responsabilidade de abrir portas e transformar vidas através da educação —, afirma o novo reitor.
Ainda em Pelotas, o ministro visitou as obras do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. A obra tem conclusão prevista para outubro de 2028 e envolve 46 mil metros quadrados de área construída em dois blocos. O número de leitos deve aumentar de 172 para 274 leitos.