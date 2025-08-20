Em Pelotas, ministro da Educação assina termo para começo das obras do campus do IFSul em São Leopoldo

Durante a visita, o ministro da Educação, Camilo Santana, também ouviu as demandas do IFSul. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Em visita a Pelotas na manhã desta quarta-feira (20), o ministro da Educação, Camilo Santana, oficializou o início das obras do campus do IFSul em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A administração da instituição está localizada na cidade da Zona Sul. Além disso, ele também participou da posse do novo reitor do IFSul, Carlos Corrêa.

De acordo com Santana, o novo campus receberá um investimento de R$ 25 milhões e terá 1,4 mil vagas para novos alunos. A obra integra o Novo PAC do Governo Federal que prevê, além de São Leopoldo, a construção de mais quatro unidades de institutos federais no RS.

O ministro ainda destaca que a visita em Pelotas é uma forma de aproximar o governo das instituições federais de ensino.

— A importância de visitar, de olhar olho no olho, conversar com os estudantes, professores e ouvir os reitores, faz parte de uma dinâmica importante para entender os desafios, e poder sensibilizar mais o tomador de decisão —, disse Santana.

Demandas de Pelotas

Durante a posse, Corrêa ressaltou que a presença do ministro era importante para apresentar as demandas da instituição.

— É um momento especial para nós, principalmente, para podermos colocar as nossas demandas, para que o ministro entenda que esta Instituição é um referencial em termos de educação para o nosso país. E, estando como reitor do instituto, tenho essa grande responsabilidade de abrir portas e transformar vidas através da educação —, afirma o novo reitor.