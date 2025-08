Prefeitura anuncia construção e ampliação de 12 escolas, com quase 2 mil novas vagas para crianças em Porto Alegre

Programa prevê ampliação de oito escolas municipais. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (31) um projeto para realizar reformas e construções de novas escolas de educação infantil. Com isso, a rede de ensino ganhará 1,8 mil vagas.

Ao todo, serão 12 colégios viabilizados pelo programa Infância em Construção. Sete deles com ampliações das estruturas atuais:

Escola Rio Grande do Sul (Centro Histórico)

EMEB Leopolda Barnewitz (Cidade Baixa)

EMEI Miguel Granato Velasquez (Sarandi)

EEI Favo de Mel (Sarandi)

IEI Brincando e Aprendendo (Farrapos)

IEI Vila União (Sarandi)

ECEI Padre Luiz Pedrollo (Partenon)

EEI Eni Medeiros (Jardim Carvalho)

A Escola Rio Grande do Sul, no centro histórico da Capital, será reformada. O colégio era do Estado, mas passará a ser do município. Atualmente, a instituição está fechada.

Outras quatro escolas serão construídas em terrenos do município nos bairros Mario Quintana, Rubem Berta e Restinga. De acordo com a prefeitura, regiões que possuem as maiores demandas.

Segundo o secretário de Educação da Capital, Leonardo Pascoal, as novas vagas devem suprir a demanda atual do município:

— A gente tem a estimativa de 1,8 mil novas vagas, com a ampliação e construção. Isso corresponde ao déficit que o município tem atualmente. Mas, sabemos que conforme vamos facilitando o acesso à educação infantil, vai surgindo uma nova demanda de famílias que antes não inscreviam os filhos porque não tinham expectativa de conseguir a vaga — explicou.

As obras devem iniciar no mês de agosto e a previsão é de conclusão em julho de 2026. Conforme as estruturas estejam finalizadas, as vagas serão abertas.

O valor investido é de R$ 35 milhões a partir de recursos de parceiros privados: Instituto Jama, Instituto Cultural Floresta, Instituto Franco, Instituto Mari Johannpeter, Instituto Helda Gerdau, Instituto Ling e Instituto Alma Mater.