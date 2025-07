Morre Ênio Kaufmann, fundador do pré-vestibular Unificado

Kaufmann assumiu o cargo de vereador em 2022. Elson Sempé Pedroso / Prefeitura de Porto Alegre/DIvulgação

Um dos fundadores do cursinho pré-vestibular Unificado, o professor Ênio Kaufmann faleceu na madrugada deste sábado (19). Ele tinha 77 anos.

"Sua trajetória de vida inspira a todos nós com o seu amor pela educação", diz nota divulgada nas redes sociais pelo Grupo Unificado, fundado em 1977 por Kaufmann, Régis Gonzaga – morto em dezembro de 2021 –, Sergius Gonzaga, Carlos Fontoura, Cláudio Moreno, Jorge Ernesto Nery, Filipe Oliveira, Milton Vieira e Marco Bueno.

Professor de física, Kaufmann lecionava no curso pré-vestibular Mauá, quando decidiu criar outra alternativa aos vestibulandos de Porto Alegre. Foi aí que nasceu o Grupo Unificado. As primeiras aulas ocorreram em uma sala no segundo andar da Padaria e Confeitaria Haiti, na Avenida Otávio Rocha, centro da Capital.

— Para o ano letivo seguinte, que começaria em março, rapidamente já não havia mais vagas, pois não paravam de chegar matrículas. Já éramos bastante conhecidos. Foi então que começamos a procurar lugares em Porto Alegre e encontramos a antiga sede do Colégio Farroupilha, na Avenida Alberto Bins. Ali foi nossa primeira unidade e onde permanecemos por mais de 40 anos até migrar para o local atual, na Avenida Independência, número 1199

– disse Kaufmann em entrevista para GZH em março de 2022.

O professor de física acreditava que a educação era uma das melhores formas de resgatar a cidadania. Este foi o tema da coluna de opinião que publicou em GZH em janeiro de 2018.

"Educar é resgatar a cidadania. Educar é tentar transformar habitantes em cidadãos que se sintam donos de seu país, da sua cidade. Educar é trazer de volta a ideia de que estamos todos em um só barco, que nós, e não o governo eventual, somos responsáveis pelo que há e pelo que vai haver".

E foi neste sentido que ingressou na política. Ele assumiu o cargo de vereador em Porto Alegre em abril de 2022, substituindo Airto Ferronato (PSB), que pediu afastamento na época por questões de saúde.

Despedida

Ênio Kaufmann será velado no domingo (20), a partir das 9h, no Cemitério União Israelita, no bairro Azenha, zona sul de Porto Alegre. A causa da morte não foi revelada.

Nota do grupo Raiz Educação

O Unificado integra o grupo Raiz Educação. CEO da companhia, André Gusman, enviou à reportagem a seguinte manifestação:

Nesta trajetória em que cruzamos com tantas pessoas e histórias, o convívio com o Enio sempre se destacou. Uma pessoa simples, generosa, querida por todos, e um grande empreendedor, fundador do Unificado, motivo de orgulho para todos nós.

Mas, acima de tudo, o que o Enio foi e com excelência, foi professor. Daqueles raros, que encantam os alunos, que marcam vidas e que mudam destinos.

Ele sempre se orgulhava, com razão, de ser o professor com a melhor avaliação entre os estudantes. E não era só pela didática: era pela presença, pela escuta, pela entrega de alguém que realmente acreditava no poder da educação.

Se existe algo que faz sentido neste momento é refletir sobre o legado que cada um constrói ao longo da vida. O de Enio se mede em milhares: milhares de alunos tocados por sua paixão pelo ensino, por sua humanidade, por sua vocação.