IA nos torna menos críticos? Professores debatem futuro da educação com a tecnologia; assista 

Qual o limite do uso de inteligência artificial na pesquisa? A IA está prejudicando o pensamento crítico e a criatividade? O novo episódio do podcast Educação do Amanhã discute esses e outros questionamentos envolvendo as IAs como ferramenta na educação. Os convidados do programa são os professores Celso Candido, coordenador do curso de graduação em Filosofia da Unisinos, e Wilson Engelmann, da coordenação do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da mesma universidade.