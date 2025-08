Duas cidades brasileiras são destaque em ranking de melhores destinos para estudar na América Latina

São Paulo e Rio de Janeiro são as duas cidades brasileiras no top 10 da lista.

O Brasil tem duas cidades entre as 10 melhores da América Latina para estudar, de acordo com o Ranking QS das "Melhores Cidades para Estudantes". São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na quinta e oitava posição, respectivamente.

O valor do dólar também deixou de ser uma vantagem competitiva aos estrangeiros, aliado aos conflitos sobre cortes no orçamento da educação desde 2024.

Para entrar no critério de avaliação da lista, cada cidade deve ter uma população superior a 250 mil habitantes e abrigar pelo menos duas universidades listadas no QS World University Rankings mais recente.

As seis principais categorias na metodologia são classificação universitária, composição estudantil, desejabilidade, atividade do empregador, acessibilidade financeira e visão do estudante.