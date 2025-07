6 dicas para montar um cronograma de estudos para o Enem

Um cronograma de estudos bem elaborado ajuda a manter a constância e a tranquilidade na preparação Rawpixel.com / Shutterstock | Portal EdiCase

A preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) exige mais do que esforço: organização e planejamento fazem toda a diferença no desempenho dos estudantes. Criar um cronograma de estudos realista e bem distribuído pode ajudar a estudar todo o conteúdo com tranquilidade, sem sobrecargas ou esquecimentos.

De acordo com Eduardo Dias Soares, coordenador do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, o segredo está em equilibrar dedicação com constância. “Mais do que estudar muitas horas seguidas, o mais importante é ter constância, foco e uma rotina bem planejada. Um bom cronograma ajuda a reduzir a ansiedade e a aumentar a confiança do estudante ao longo da preparação”, explica.

A seguir, ele compartilha 6 passos práticos para quem quer montar um cronograma de estudos eficiente para o Enem. Confira!

1. Avalie seu tempo disponível

Antes de qualquer coisa, é importante que o estudante tenha uma visão clara do tempo disponível até o dia da prova. A partir daí, é possível dividir as semanas e dias restantes de forma a contemplar todas as matérias e atividades essenciais. É recomendado reservar, além do tempo para estudos, momentos de descanso e revisão.

2. Priorize as matérias de maior dificuldade

Cada estudante possui suas particularidades e matérias que se destacam como mais desafiadoras. Por isso, ao criar um cronograma de estudos, é fundamental identificar suas maiores dificuldades e alocar mais tempo para essas disciplinas. Isso ajuda a construir uma base sólida em que há maior necessidade, sem deixar as matérias mais fáceis de lado.

3. Divida os conteúdos por temas e áreas de conhecimento

O Enem é dividido em quatro áreas principais: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Códigos, além da Redação. Para organizar melhor o cronograma, é interessante separar os estudos por área e tema, garantindo que todos os tópicos sejam abordados de maneira equilibrada.

Estabelecer metas realistas ajuda a manter o ritmo de estudos e evita a procrastinação GalacticDreamer / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Defina metas diárias e semanais

Estabelecer metas diárias e semanais ajuda a manter o ritmo de estudos e evita a procrastinação. Além disso, elas devem ser realistas e atingíveis, considerando o tempo de estudo e os objetivos que se deseja alcançar.

5. Revisão constante é essencial

É comum que o estudante esqueça alguns tópicos que estudou no início da preparação. Por isso, é importante incluir revisões periódicas no cronograma. Um bom método de revisão é o sistema de repetição espaçada, em que os conteúdos estudados são revisados em intervalos específicos para garantir que sejam fixados na memória de longo prazo.

6. Simulados e provas anteriores

Para complementar o cronograma, é essencial reservar um tempo para a resolução de simulados e provas anteriores do Enem. Essas atividades permitem que o estudante se familiarize com o estilo das questões e gerencie melhor o tempo durante a prova.