O novo olhar para a sustentabilidade no ensino superior; assista

Responsabilidade socioambiental, interdisciplinaridade e mais. O novo episódio do podcast Educação do Amanhã tem a sustentabilidade como foco e discute o papel da universidade na construção de um mundo mais justo, resiliente e global. As professoras Cristiane Schnack, gerente de Desenvolvimento do Ensino e coordenadora do Programa Bilíngue da Unisinos, e Tatiana Rocha, gerente da Escola de Saúde da mesma universidade, trazem exemplos práticos de como a Unisinos tem integrado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU à formação acadêmica.

Durante a conversa, as convidadas abordam atividades interdisciplinares com impacto social real nas comunidades, além de projetos internacionais como o Moving the Cities, que coloca estudantes de oito países, como Chile e Alemanha, para desenvolver soluções de desafios baseados na Agenda 2030 da ONU, que equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.