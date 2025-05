O evento UFRGS Portas Abertas movimenta todos os campi da universidade pública, neste sábado (17), em Porto Alegre. Das 8h às 14h, os estudantes do Ensino Médio e vestibulandos podem conhecer as instalações e obter informações sobre as disciplinas que pretendem cursar, além de se inteirar das atividades de ensino, pesquisa e extensão oferecidas. O Campus Litoral Norte terá edição própria em julho.

As estudantes Alda Netto, 55 anos, Paula Lopes, 30, e Ana Lucas, 19, todas do terceiro semestre de Licenciatura em Educação do Campo da UFRGS, aproveitam a oportunidade do Portas Abertas para conhecer o Campus Centro. O grupo veio do Núcleo de Capivari do Sul, no Litoral Norte.

— Estou achando a visita muito importante. É a nossa primeira vez e será um aprendizado enriquecedor até para o curso — reflete Alda.

Perto do Museu da UFRGS, as universitárias Maria Laura, 21, estudante de Jornalismo, e Julia Vilas Boas, 23, aluna do curso de Design de Produto, recepcionam os visitantes.

— Percebo que o pessoal fica empolgado e faceiro. Alguns chegam meio perdidos — compartilha Maria Laura, que participa pela terceira vez como voluntária.

A colega Julia também possui experiência no Portas Abertas:

— Já tinha participado na Faculdade de Arquitetura, mas no pátio é a primeira vez. É interessante receber o público que quer conhecer.

Na edição deste ano, cerca de mil atividades ao público estão sendo ofertadas. Apenas 45 delas necessitam de inscrição prévia. Todas são gratuitas e abertas à comunidade. No total, 37 órgãos da UFRGS promovem ações no evento, contando todas as unidades acadêmicas.

Ônibus chegam pela Rua Sarmento Leite e desembarcam dezenas de alunos do Ensino Médio da Capital e da Região Metropolitana em frente ao Laboratório de Mecatrônica e Controle (LAMECC).

A estudante Laura Ferreira, 17, veio com três colegas de Gravataí, na Região Metropolitana, para visitar a universidade onde pretende estudar Psicologia ou Artes Plásticas.

— Tenho parentes que sonhavam em estudar aqui, mas não conseguiram uma oportunidade. Quero ser a primeira da família a fazer uma faculdade — revela.

No Portas Abertas, os cursos abrem suas portas e departamentos e apresentam suas atividades à comunidade. O evento está distribuído pelos Campus Centro (bairros Farroupilha e Centro), Campus Saúde (bairros Santana e Santa Cecília), Campus Olímpico (Jardim Botânico) e Campus do Vale (Agronomia). Desde 2003, a proposta integra o calendário da universidade.

Vindo de Sapiranga, no Vale do Sinos, o estudante do terceiro ano do Ensino Médio Gabriel Tobias, 17, estava cheio de expectativas para a visitação.

— Já visitei Biologia Marinha e quero olhar os cursos de História e Arquitetura. E o de Psicologia desejo ver porque é o que eu gostaria de fazer no futuro — observa, mostrando material recebido no Campus Centro para se preparar para o vestibular.

No pátio do Departamento de Engenharia Mecânica, protótipos de veículos elétricos de corrida criados pelos alunos do curso chamavam a atenção. Os protótipos participam de competições de Fórmula SAE Brasil, que acontecem em São Paulo e em todo o mundo.

— Fazemos o protótipo do zero. Tudo é projetado, testado e construído pela gente. É uma competição de Engenharia — explica o estudante Paulo Henrique, 24, que cursa o sétimo semestre de Engenharia Mecânica na UFRGS.

Em frente à Sala Redenção de cinema, os estudantes de Porto Alegre Raissa e Ryan Fernandes, ambos de 18, e Paula da Silva, 17, combinavam sobre os cursos que pretendiam visitar.

— Já sei o que quero cursar. Quero Arquitetura, que é um sonho meu desde pequena. Estou gostando bastante e olhando todos os campus — diz Raissa.

O amigo Ryan ainda não decidiu sobre um curso específico, mas já tem alguma ideia:

— Quero algo relacionado à área da arte e do design. Algo produtivo, expressivo e com bastantes aulas práticas.

Por sua vez, Paula da Silva fala que talvez opte por curso na área de Humanas.

— Estou um pouco na dúvida, mas acho que quero estudar História — resume.