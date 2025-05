Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição termina nesta sexta-feira

O pedido deve ser feito na Página do Participante, com o login do Gov.br. sidneydealmeida / stock.adobe.com

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina às 23h59 desta sexta-feira (2).

A data limite, prorrogada em 25 de abril pelo Ministério da Educação (MEC), vale também para quem faltou às provas de 2024 e deseja fazer o exame deste ano de forma gratuita.

O pedido deve ser feito na Página do Participante, com o login do Gov.br. Mesmo quem já teve a gratuidade em 2024 precisa apresentar uma justificativa de ausência para tentar novamente o benefício.

Como pedir isenção na taxa de inscrição do Enem

Para pedir a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025, o participante deve:

Acesse a Página do Participante e fala login com a conta gov.br

e fala login com a conta gov.br informe CPF, data de nascimento, e-mail válido e número de telefone

Justificar ausência no Enem 2024 com documentos específicos (para quem não compareceu na prova)

Preencha corretamente as informações e criar um cadastro na Página do Participante em sso.acesso.gov.br

Quem tem direito à isenção

A isenção da taxa é garantida para os seguintes perfis:

Estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio, em escolas públicas

Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico)

Participantes do programa Pé-de-Meia, voltado à permanência de jovens na escola

Motivos aceitos para justificar ausência no Enem 2024

Candidatos que não compareceram às provas no ano passado e desejam nova isenção devem apresentar documentos que comprovem o motivo da falta. Entre as situações aceitas pelo Inep estão:

Assalto ou furto

Acidente de trânsito

Morte na família

Maternidade ou paternidade

Mudança de endereço para cuidar de familiar

Privação de liberdade

Emergência médica, internação ou repouso recomendado por profissional de saúde

Compromisso escolar ou profissional inadiável

As justificativas precisam estar relacionadas aos dias de prova do Enem 2024: 3 e 10 de novembro (aplicação regular) ou 10 e 11 de dezembro (reaplicação).

Quando o resultado será divulgado?

O Inep deve divulgar o resultado da análise das justificativas e dos pedidos de isenção no dia 12 de maio.

Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre 12 e 16 de maio. Já o resultado das contestações será conhecido em 22 de maio.

Mesmo que o pedido de isenção seja aprovado, o estudante deverá realizar a inscrição normalmente durante o período que será informado no edital do Enem 2025, ainda não divulgado.

Quem não conseguir a gratuidade e quiser participar da prova terá de pagar a taxa de inscrição — o valor ainda não foi definido, mas, em 2024, foi de R$ 85.

Na edição passada, 63,6% dos 4,3 milhões de participantes tiveram isenção da taxa.

Enem

Instituído em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia anualmente o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.