Conexão com o mercado impulsiona metodologias ativas na universidade

Foi essa soma de fatores que levou as coordenadoras do curso de Moda da Unisinos, Juliana Bortholuzzi e Luciana Borges, a efetivar parcerias com organizações. Para isso, foram criadas duas dinâmicas diferentes: uma delas consiste na união entre as turmas e as equipes da empresa ao longo de um semestre inteiro, com atividades orientadas aos objetivos do projeto.