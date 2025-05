Brasileiro está na lista das 100 crianças prodígio do mundo

O jovem acumula uma série de méritos. Aos 14 anos, foi aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e é o jovem com maior número de aprovações no vestibular em cursos como Medicina, Direito e Engenharia, segundo o Rank Brasil , livro que contabiliza recordes brasileiros.

"Sou imensamente grato a Deus pelas oportunidades, por nunca me deixar desistir e, acima de tudo, por ter me presenteado com os melhores pais do universo. Minha gratidão também vai para minha família, amigos e todas as famílias que acompanham com carinho essa jornada", escreveu Caio, em uma publicação no Instagram, rede social em que acumula mais de 95 mil seguidores.