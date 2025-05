5 dicas importantes para se preparar para o Enem

É essencial se preparar para o Enem Gabriel_Ramos / Shutterstock | Portal EdiCase

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 estão abertas. Os estudantes podem se inscrever até o dia 6 de junho. As provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro — com exceção do Pará, que acontecerão em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Com as datas do Enem já definidas, este é o momento ideal para dar início à preparação de forma estruturada. Organizar uma rotina de estudos e revisar os conteúdos exigidos em cada área do conhecimento são passos fundamentais para garantir um bom desempenho. Por isso, Antonella Carvalho de Oliveira, editora-chefe da Atena Editora, lista 5 dicas importantes para se preparar para o exame. Confira!

1. Fortaleça a leitura diária

De acordo com Antonella Carvalho de Oliveira, mais do que decorar fórmulas ou datas, o segredo para se dar bem no Enem começa com um bom hábito de leitura. “O Enem é uma prova interpretativa; por isso, ler bem, entender textos, gráficos e imagens é essencial. E isso vale tanto para a redação quanto para as questões das demais áreas”, explica.

Para ajudar, leia jornais, revistas, livros e textos de diferentes áreas. Isso melhora vocabulário, interpretação e compreensão crítica, habilidades cobradas em toda a prova.

2. Treine redação constantemente

A redação vale 20% da nota total do Enem, um grande peso na média final. “Escrever uma redação por semana, com temas atuais, já faz uma enorme diferença. Vale muito a pena expandir seu repertório por meio de estudos científicos, livros, etc. Isso enriquece a sua redação”, sugere Antonella Carvalho de Oliveira.

Estudar atualidades e entender como elas se conectam com o contéudo é fundamental Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Foque nos temas recorrentes

Questões sociais, meio ambiente, cidadania, tecnologia e cultura estão presentes todos os anos no exame. Por isso, é fundamental estudar atualidades e entender como elas se conectam aos conteúdos escolares.

“O Enem não cobra apenas conteúdo, ele cobra visão de mundo”, sinaliza a especialista, que reforça: “O candidato precisa entender que o Enem não avalia só quem sabe decorar conteúdo, mas quem consegue ler, interpretar, refletir e propor soluções. É uma prova que exige preparo cognitivo e cultural”.

4. Pratique provas antigas

Resolver edições anteriores do Enem ajuda a entender a lógica das questões e melhora o tempo de prova.

5. Organize uma rotina realista

Monte um cronograma que seja possível de cumprir, estudar um pouco todos os dias é mais eficiente do que tentar acumular horas em poucos dias.