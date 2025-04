Unisinos oferece bolsas em projeto para apoiar a recuperação do RS após a enchente; veja como participar

Serão disponibilizadas para os 50 participantes da fase de imersão bolsas mensais de R$ 1.800 e notebooks em comodato. Rodrigo W. Blum / Unisinos Divulgação

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) disponibilizará bolsas para formar profissionais qualificados em computação avançada. O projeto, batizado de Residência em TIC 55 – Apoio à Recuperação do Rio Grande do Sul, busca contribuir com a reconstrução de municípios atingidos pela enchente. O programa selecionará 250 participantes para a primeira fase.

A participação é gratuita. Serão 50 participantes da fase de imersão bolsas mensais de R$ 1.800 e notebooks em comodato. Interessados devem se inscrever até o dia 30 de abril. A iniciativa é realizada em parceria com a Brisa, Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A primeira etapa será realizada no campus de São Leopoldo. Podem se inscrever graduados ou graduandos em cursos tecnológicos ou de ciências exatas, formados no Ensino Médio ou em cursos técnicos de nível médio.

— O projeto é mais uma ação de apoio à reconstrução do nosso Estado por meio da educação. Formar graduados, graduandos, técnicos e jovens com Ensino Médio completo em computação avançada é criar oportunidades de carreira e investir nas condições para que a população possa sonhar com uma sociedade conectada, justa e próspera — afirma o coordenador do projeto, Mauricio Ferreira.

Como vai funcionar

As inscrições devem ser realizadas pelo site, que pode ser acessado neste link, até o dia 30 de abril. Para participar do processo seletivo é necessário:

Residir preferencialmente nas cidades de São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Portão, Montenegro, Triunfo, Capela de Santana, Lajeado, Estrela, São Sebastião do Caí, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Marquês de Souza, Pareci Novo, Cruzeiro do Sul, São Jerônimo, Relvado ou Porto Alegre

Ser graduado ou graduando em cursos das áreas tecnológicas ou ciências exatas (engenharias, computação, física, matemática, química etc.), seja tecnólogo, bacharelado ou licenciatura

Ter formação em cursos técnicos de nível médio em ciências exatas

Ter concluído o Ensino Médio

Interessados podem acessar o edital do programa para outras informações. Na primeira etapa, os 250 alunos selecionados terão aulas online de Computação Básica, com o apoio de professores e monitores – nivelamento.

Na segunda fase, a classificação, os 50 alunos com melhor desempenho na etapa anterior são aprovados para a etapa seguinte, de imersão. Nessa fase, os alunos receberão uma bolsa mensal de R$ 1.800 durante seis meses e um notebook em comodato.

Na imersão, os alunos trabalham em equipe para o desenvolvimento de soluções computacionais para problemas reais do mercado, sob orientação de um professor. Ao final do curso, os alunos apresentam a solução desenvolvida a uma banca avaliadora e podem ser aprovados para o desenvolvimento de novos negócios.