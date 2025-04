Tua Voz, Santa Maria: Nídia Heringer, reitora do Instituto Federal Farroupilha

Nídia foi reeleita no início de 2025 Arquivo pessoal / Nídia Heringer

O quarto episódio da nona temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistada Nídia Heringer, reitora do Instituto Federal Farroupilha (Iffar). Ela conta sobre como é o desafio de estar à frente da instituição, e as expectativas para a criação de turmas na cidade.

Nídia conta que esteve no Iffar desde o início da instituição, ainda como professora e posteriormente no setor administrativo. Que gosta da área de gestão, mesmo que sinta um pouco de saudade da sala de aula. E que é um desafio constante estar na cidade sede da reitoria mas ter tantas unidades da escola espalhadas pela região.

Nídia conta também que tem boas expectativas para a criação de uma unidade com turmas em Santa Maria, nos prédios que, até o ano passado, eram sede da Ulbra Santa Maria. No início de abril deste ano, iniciou oficialmente o processo de transferência do espaço da Universidade para o Instituto Federal.

A entrevista contou também com o repórter da Rádio Gaúcha Santa Maria Mateus Rossato.





