Pesquisadores da Unisinos testam acessórios que podem monitorar indicadores de saúde

Pesquisadores do Unisinos Software Lab apresentarão, em junho, os primeiros resultados da pesquisa que desenvolvem para encontrar dispositivos eletrônicos, como relógios e pulseiras, com custo acessível, para uso na área da saúde. Os wearables, como são chamados, agregarão funções como de monitoramento da frequência cardíaca e da pressão arterial.

Os pesquisadores avaliam o nível de precisão desses dispositivos em comparação com equipamentos utilizados em hospitais como forma de atestar a confiabilidade de utilização durante tratamentos de diversos problemas de saúde. Os dados serão divulgados durante o 25º Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS), entre os dias 9 e 13 de junho, em Porto Alegre. O evento organizado pela Sociedade Brasileira de Computação será realizado no campus da Unisinos na Capital.

— Queremos aprender com os wearables do mercado e descobrir o quanto suas medições são confiáveis. A partir daí, podemos monitorar pacientes que deixem o hospital e, também, propor a criação de um wearable viável para o Sistema Único de Saúde (SUS) — explica o professor do programa de pós-graduação em Computação Aplicada da Unisinos, Cristiano da Costa.

A ideia é produzir um equipamento de custo acessível, já que o preço dos dispositivos que existem no mercado podem chegar a R$ 10 mil. Os testes são realizados com relógios, chamados de smartwatches, em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Por enquanto, têm como objetivo apenas verificar a precisão das medições em pessoas saudáveis.

Os dados incluem fatores como frequência cardíaca, pressão arterial e oxigenação do sangue. Além disso, é possível emitir alertas em caso de queda – para idosos ou enfermos que residem sozinhos e não tenham como chamar a família ou atendimento médico, por exemplo.

Tecnologia ajudará a reduzir filas em hospitais

O professor de educação física Otávio Azevedo Bertoletti, que atua no setor de fisiatria do HCPA, acompanha os testes e observa que uma das principais vantagens é diminuir as filas de atendimento. Isso porque pacientes que permanecem internados para monitoramento poderiam ser observados a distância e com mais qualidade de vida, em casa e de forma segura:

— Se conseguirmos aumentar nossa resolutividade, o tempo de permanência em tratamento pode ser menor. Acreditamos que essa tecnologia pode ajudar a diminuir filas e aumentar a qualidade da assistência.

Entre os fatores avaliados estão a duração da bateria, o hábito de recarregá-la e o conforto no uso. A pesquisa aplica o conceito de edge computing, que é a computação de borda. Quando o equipamento não tem um display para exibir os dados, o celular recebe as informações por bluetooth e as repassa ao sistema de monitoramento, pela internet.

— A partir daí, podemos fazer até mesmo uma predição com inteligência artificial. Se a pressão arterial subir, por exemplo, gera um alerta e leva à antecipação de uma consulta ou a buscar atendimento de emergência — diz Costa.

O Unisinos Software Lab é um núcleo de inovação em software que atua em áreas como computação em nuvem, internet das coisas e inteligência artificial. As pesquisas são desenvolvidas em parceria com Siemens, Santander e Dell, além de contarem com financiamento público.

No caso dos wearables, o subsídio vem do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

— Chamamos esse campo de estudos de saúde digital. As pessoas estão se empoderando dessas questões e é um caminho sem volta. O simpósio contará com palestras, artigos científicos, cursos voltados para essa mudança — comenta Costa, pós-doutor em Computação Aplicada à Saúde.

Como funcionam os wearables na área médica:

Os dispositivos possuem sensores que medem sinais vitais e emitem alertas em caso de emergência

e emitem alertas em caso de emergência Wearables são dispositivos "vestíveis", como roupas e acessórios. Na pesquisa em pauta, a Unisinos se dedica principalmente a relógios, mas também observa o uso de pulseiras e anéis

Os acessórios contam com sensores que medem, em tempo real, índices como a oxigenação do sangue, a pressão arterial e os batimentos cardíacos

Em caso de descompasso, o próprio usuário/paciente pode procurar orientação médica para um diagnóstico mais detalhado. Quando monitorado remotamente, pode ser acionado pela equipe de saúde

A pesquisa da Unisinos tem dois objetivos: avaliar como monitorar pacientes que deixem o hospital e demandem acompanhamento e levar essa possibilidade com custo acessível para o Sistema Único de Saúde (SUS)