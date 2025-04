Isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 já pode ser solicitada

Estudantes podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem Brenda Rocha - Blossom / Shutterstock | Portal EdiCase

O pedido de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 pode ser feito até o dia 25 de maio. Para ter direito ao benefício, é necessário fazer a solicitação exclusivamente pela Página do Participante, com o login único do portal de serviços do governo federal, o Gov.br.

O processo é totalmente gratuito e basta informar o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a data de nascimento, iguais aos cadastrados na Receita Federal, para iniciar o pedido. A seguir, confira como ter o direito a isenção e quando os resultados serão liberados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira):

Quem pode pedir a isenção?

O Inep prevê a gratuidade para:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025), em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos – EJA);

em escola pública (em 2025), em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos – EJA); Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025);

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Baseado nesta lista, os candidatos deverão comprovar o cumprimento dos requisitos para conseguir a isenção da taxa de inscrição no Enem. Os documentos aceitos para a solicitação da gratuidade estão descritos no Anexo II do edital. Entre eles, a declaração escolar que comprove estar cursando a última série do ensino médio em 2025 na rede pública e comprovante da renda declarada.

Justificativa de ausência

O candidato que teve a gratuidade da taxa de inscrição no Enem em 2024, mas não compareceu a um ou dois dias de provas, e quer participar da edição de 2025 gratuitamente, terá que justificar a ausência. Conforme o edital, o prazo para fazer a justificativa será o mesmo do pedido de isenção da taxa de inscrição: de 14 a 25 de abril (às 23h59).

A justificativa de ausência no Enem 2024 é realizada no mesmo sistema de solicitação de isenção da taxa de inscrição, a Página do Participante. O Inep avisa que não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais e responsáveis do candidato.

Cronograma do pedido de isenção

Em 12 de maio, o Inep irá divulgar os resultados das solicitações de isenção da taxa e, também, se foram aceitas as justificativas de ausência de 2024 para nova gratuidade. O período de recursos será entre 12 e 16 de maio. O resultado dos recursos sairá em 22 de maio. Somente após este cronograma, o MEC abrirá o período oficial de inscrições para a edição deste ano do Enem. Ainda será publicado um edital específico com as datas e regras.

Dicas para se preparar para o Enem

Para Caio Temponi, pesquisador, mentor e palestrante, que, aos 12 anos, passou em primeiro lugar no vestibular da EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar), e, aos 13, obteve cinco aprovações em diferentes cursos, incluindo Medicina e Direito na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), começar a se preparar é uma das estratégias mais eficazes para um bom resultado no Enem.

“O Enem exige constância. Quando o estudante entende que o sucesso vem da rotina, ele começa a construir o resultado desde já”, afirma.

Abaixo, Caio Temponi elenca 5 dicas para se preparar para o Enem 2025. Confira!

1. Monte um cronograma de estudos

Ter um plano bem estruturado é essencial para cobrir todo o conteúdo de forma equilibrada. “Organize o tempo semanalmente com foco nas quatro áreas cobradas no Enem: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza”, recomenda.

2. Revise provas anteriores

Analisar exames passados é uma forma eficaz de se familiarizar com o padrão da prova e os temas mais recorrentes. “Resolver questões de edições passadas ajuda a entender o estilo da prova e a identificar os conteúdos mais cobrados”, conta Caio Temponi.

3. Faça simulados regulares

Treinar com provas simuladas aumenta a confiança e prepara o estudante para lidar com o tempo e a pressão. “Simular a prova com tempo cronometrado melhora o controle emocional e a gestão do tempo no dia do exame”, pontua o especialista.

4. Busque materiais confiáveis

Estudar com fontes de qualidade garante um aprendizado mais sólido e direcionado ao que realmente importa. “Use videoaulas, livros e plataformas de ensino recomendadas por professores ou instituições reconhecidas”, indica o mentor e palestrante.

5. Cuide da saúde mental

Manter o bem-estar físico e emocional é indispensável para um bom desempenho nos estudos. “Sono, alimentação equilibrada e pausas são tão importantes quanto o conteúdo. O equilíbrio ajuda na memorização e rendimento”, finaliza Caio Temponi.