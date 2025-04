Inteligência artificial na saúde: benefícios, limites e controvérsias; assista

O novo episódio do podcast educação do Amanhã mergulha no impacto da inteligência artificial (IA) na área da saúde. Com a participação do professor Rodrigo Righi, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Unisinos, e da professora Priscila Lora, da Escola de Saúde da mesma universidade, o episódio debate desde aplicações práticas da IA em exames de imagem até os dilemas éticos sobre o uso de dados sensíveis dos pacientes.