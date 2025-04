Antigo prédio da Mesbla vira nova sede do CIEE-RS em Porto Alegre; veja como ficou

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está de casa nova em Porto Alegre. Inaugurado na noite desta quarta-feira (23), o espaço, localizado na Rua Coronel Vicente, no Centro Histórico, se tornou conhecido por sediar a célebre loja de departamentos Mesbla. Os 13 mil metros quadrados passam a abrigar os serviços que, antes, funcionavam em uma área três vezes menor de edifício na Avenida Borges de Medeiros.

Com 55 anos de história, o CIEE-RS foi crescendo ao longo do tempo – passou de uma agência de integração de estágios para um conjunto de serviços que, hoje, inclui projetos em áreas como inclusão digital, saúde e bem-estar, cursos técnicos e programas sociais. Com isso, o antigo prédio da Borges ficou pequeno e pouco prático.

— A estrutura ficou defasada. Nós tínhamos tudo muito separado: os serviços que prestávamos, as atividades de aprendizagem, a gestão da unidade, tudo era dividido em muitos andares. Além de o prédio não ter as condições ideais, isso gerava um descompasso entre as próprias equipes de trabalho, pela questão da separação, e não tínhamos mais espaço para o desenvolvimento de outros serviços — explica Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.

A área antiga era de 3,8 mil metros quadrados; a nova, de 13,3 mil metros quadrados. O novo espaço, que fica na esquina da Coronel Vicente com a Rua Comendador Manoel Pereira, além de ser mais amplo, foi planejado para receber as atividades desenvolvidas pela entidade.

As obras tiveram início em 2019 e, entre pandemia e enchente, levaram cerca de quatro anos para serem concluídas. No ano passado, após sofrer algumas perdas com a água, a parte elétrica foi elevada para o segundo pavimento.

Espaços múltiplos:

15 salas para a teoria do IDEA, programa de aprendizagem do CIEE-RS

Quadra de esportes de 230 metros quadrados para práticas de exercícios, lazer e partidas

5 andares, nos quais ocorrem atividades voltadas para jovens, parceiros, clientes, empresas

Ainda serão concluídas as montagens de uma cozinha industrial, um estúdio de gravação audiovisual e de salas de coworking

Programas como o cursinho pré-Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Universitário do Amanhã e o curso de inclusão digital para meninas Gurias Conectadas, além de atividades ligadas ao poder público como o Programa de Oportunidades e Direitos (POD) Socioeducativo e o Centro da Juventude de Alvorada, utilizarão estruturas arquitetadas para elas.

No final do ano passado, o CIEE-RS também criou o Instituto de Ciência e Tecnologia Social, voltado a trabalhos, fomento e inovação na área social. Do total da área, 1,5 mil metros quadrados serão destinados a esse serviço, que reunirá empresas com atuação neste âmbito. Dos espaços disponibilizados, 40% já estão ocupados.