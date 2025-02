Viamão e Pinheiro Machado adiam volta às aulas em razão do forte calor

Em Viamão, escolas municipais retornam às atividades com alunos na quinta-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Devido à forte onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul, com temperaturas ultrapassando os 30ºC e se aproximando aos 40ºC nos próximos dias, pelo menos duas prefeituras optaram por adiar a volta às aulas nas redes municipais de ensino. É o caso de Viamão, na Região Metropolitana, e de Pinheiro Machado, no sul do Estado.

Em Viamão, a prefeitura comunicou pelas mídias sociais que o retorno do ano letivo será adiado para a quinta-feira (13), enquanto em Pinheiro Machado a data passou para dia 17. A temperatura nos dois municípios pode ser de até 36ºC na segunda-feira (10), de acordo com o Climatempo.

Ao longo da semana, porém, os termômetros devem baixar. Na quinta-feira, a máxima deve ser de 29ºC em Viamão, inclusive com possibilidades de chuva. Já em Pinheiro Machado, no dia 17, a temperatura não deve ultrapassar os 27ºC.

Quaraí, que registrou a maior temperatura dos últimos 115 anos do Rio Grande do Sul na última terça-feira (4), de 43,8ºC, não deve alterar o retorno das aulas, marcado para esta segunda-feira na rede municipal. De acordo com o prefeito Jeferson Pires, no entanto, caso o calor seja muito intenso, alterações pontuais em algumas escolas ou até interrupção total podem ser feitas.

A previsão para o município é de forte calor para a segunda e terça-feira, até 39ºC.

— Qualquer excesso de calor pode nos levar a suspender aulas, mas na rede municipal 70% das salas já têm ar condicionado e adquirimos ventilador, também — diz o prefeito.

Os maiores municípios gaúchos em população não devem alterar a data de retorno às aulas. Em Porto Alegre, o retorno da rede municipal será no dia 17, mesma data de Pelotas. Em Caxias do Sul, será no dia 19, já em Santa Maria, as aulas começam apenas no dia 24.

Em Canoas, o retorno do ano letivo será na quarta-feira (12), o que gerou reclamações de parte da população, que aponta falta de ventiladores. De acordo com o Climatempo, a previsão indica 35ºC no município para a data.