Sistema de ar-condicionado com defeito no Salão de Atos da UFRGS causa desconforto e gera reclamações

O Salão de Atos da UFRGS está sem sistema de ar-condicionado funcionando. Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Em meio a uma onda de calor histórica no Estado, o Salão de Atos da UFRGS está com o seu sistema de ar-condicionado com defeito e, mesmo assim, eventos, como formaturas, seguiram ocorrendo no espaço. E, desta forma, reclamações surgiram por parte de alunos, convidados e prestadores de serviço.

Laura Barreras, de 25 anos, formou-se em Administração Pública e Social na última terça-feira (4) no local e, de acordo com ela, que também fez parte da comissão de formatura, foi necessária a contratação de climatizadores de ambiente para que o calor fosse suportado — os alunos alugaram seis e a universidade outros seis.

Mesmo assim, foi possível somente amenizar a alta temperatura. Dentro do ambiente, o termômetro chegou a marcar 29ºC e, para agravar, o Salão de Atos da UFRGS é totalmente fechado e sem janelas, o que impediu, até mesmo, de haver uma corrente de ar passando. O local, que comporta mais de mil pessoas, segundo Laura, estava cheio.

— Estava muito quente e nem sei como a gente conseguiu aguentar — disse a recém-formada. — Se não fosse o calor, teria sido a melhor formatura que já fui. Então, claro que atrapalhou. Teve alguns colegas que não chegaram a passar mal, mas estavam com muito calor, porque realmente a toga é muito quente.

Sentindo na pele o desinvestimento

Segundo ela, a universidade informou aos formandos que o ar-condicionado havia deixado de funcionar em novembro do ano passado e foi explicado que o todo o sistema de climatização era antigo, da época da inauguração do prédio que, de acordo com Laura, foi em 1989. Por isso, a manutenção do equipamento era bem mais complicada do que a de aparelhos convencionais.

— Nos disseram que desde a antiga gestão da reitoria o Salão de Atos estava sem contrato de manutenção do ar. Não sei se não se atentaram ou se o trâmite demorou mais do que o esperado, mas, quando o ar-condicionado estragou de fato, em novembro, não havia um contrato vigente. Nos explicaram que abriram um edital público em tempo recorde, conseguiram fazer tudo isso em 50 dias. Só que, convenhamos, um edital público de 50 dias realmente é bem rápido, mas quando tu precisas ir para uma situação emergencial, como a da nossa colação de grau, isso é um prazo ridículo, né? Existem outras alternativas — salientou Laura.

A jovem, inclusive, ressaltou que chegou a ser solicitada a transferência de sua formatura para outro local ou para uma nova data, já com o ar-condicionado em funcionamento. Porém, de acordo com ela, os pedidos não foram atendidos pela universidade.

— É muito ruim que a gente perceba todo esse desmonte da universidade pública. Ele está acontecendo e a nossa turma acompanhou isso. Do início ao fim da colação de grau, a gente, literalmente, estava sentindo na pele o desinvestimento que hoje existe nas universidades públicas — declarou a recém-formada em Administração Pública e Social.

Nas redes sociais, também, houve reclamações sobre o calor dentro do espaço e, até mesmo, pessoas relatando que crianças e idosos, devido às altas temperaturas, estavam quase desmaiando.

O lado da UFRGS

Procurada pela reportagem, a universidade se pronunciou por meio de nota. Na declaração, foi ressaltado que "a UFRGS, por meio da Superintendência de Infraestrutura (Suinfra) e da Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria (Proplan), assinou contrato em 3 de fevereiro com uma empresa para o conserto do sistema de ar-condicionado do Salão de Atos da Universidade".

De acordo com o documento, o problema de refrigeração teve início em 27 de novembro de 2024 e, na data, a UFRGS realmente não tinha contrato de manutenção vigente com nenhuma empresa. Foi necessário, então, um período de cerca de 60 dias para efetivação da contratação do serviço que, segundo a nota, "pode ser considerado recorde em termos de processos de compras públicas, evidenciando a prioridade que o assunto recebeu da atual gestão".

A nota aponta que foi nesta quinta-feira (6) a data em que foi iniciado o reparo gradativo do sistema, "em que as partes que vão sendo consertadas vão sendo liberadas para uso". Porém, reforça que "não há ainda como informar a data prevista para término do serviço e funcionamento normal de todo o sistema".

Para finalizar, a universidade ainda lamentou "o desconforto causado aos formandos, familiares, convidados e profissionais presentes nas cerimônias de formatura, principalmente nestes dias de calor intenso em Porto Alegre".

Leia a nota na íntegra:

Atualização sobre conserto do sistema de ar-condicionado do Salão de Atos da UFRGS

A UFRGS, por meio da Superintendência de Infraestrutura (Suinfra) e da Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria (Proplan), assinou contrato em 3 de fevereiro com uma empresa para o conserto do sistema de ar-condicionado do Salão de Atos da Universidade. Quando teve início o problema de refrigeração, em 27 de novembro de 2024, a UFRGS não tinha contrato de manutenção vigente com nenhuma empresa. O período de cerca de 60 dias para efetivação da contratação do serviço pode ser considerado recorde em termos de processos de compras públicas, evidenciando a prioridade que o assunto recebeu da atual gestão. Em 6 de fevereiro, foi iniciado o reparo gradativo do sistema, em que as partes que vão sendo consertadas vão sendo liberadas para uso. Não há ainda como informar a data prevista para término do serviço e funcionamento normal de todo o sistema.

Cabe ressaltar que o processo para contratação de um serviço de manutenção permanente do sistema de ar-condicionado encontrava-se parado desde junho de 2024 e foi retomado pela gestão que assumiu em setembro de 2024, devendo-se ter uma empresa contratada nos próximos 30 dias. A UFRGS lamenta o desconforto causado aos formandos, familiares, convidados e profissionais presentes nas cerimônias de formatura principalmente nestes dias de calor intenso em Porto Alegre e agradece a compreensão de todos.