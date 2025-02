Projeto transforma vida de jovens afetados pela enchente no RS; assista

O primeiro episódio de 2025 do videocast Radar de Inovação abordou um tema essencial para a reconstrução do Rio Grande do Sul: a capacitação profissional de jovens afetados pelas enchentes de 2024. O programa Partiu Futuro Reconstrução, da organização da sociedade civil Demà Jovem by Renapsi, oferece formação teórica e prática a jovens de 14 a 22 anos inscritos no CadÚnico, com o objetivo de mantê-los na escola e prepará-los para o mercado de trabalho. O projeto já atende 750 participantes em Porto Alegre e Canoas.

Os convidados do episódio, Andrea Alves, gerente-geral da Demà Jovem by Renapsi, e Liliane Silva Pádua, instrutora de aprendizagem, destacaram a importância da iniciativa na recuperação social e econômica do estado. Além da formação técnica em áreas como logística e marketing, os jovens recebem suporte psicossocial para lidar com os desafios emocionais decorrentes da tragédia. O jovem aprendiz Kauã Mateus Bastos Leal compartilhou sua experiência pessoal, ressaltando a necessidade de acessar oportunidades para recomeçar após perdas significativas.

A proposta inovadora do programa qualifica novos profissionais, e também responde à crescente demanda por mão de obra no Estado, conectando jovens em situação de vulnerabilidade a oportunidades.