Como brinquedos de papelão estão auxiliando no desenvolvimento infantil; assista

No mais recente episódio do Radar de Inovação, a conversa gira em torno da transformação digital, do futuro da educação e das mudanças no mundo dos negócios. O destaque da vez é o impacto da sustentabilidade na inovação, com um episódio especial sobre ESG (Environmental, Social and Governance). A convidada Simone Menda compartilha sua experiência na criação da marca "Eu Amo Papelão", um projeto que une brinquedos educativos e consciência ambiental, incentivando a desconexão digital e a criatividade infantil.