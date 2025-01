Veja as funções desempenhadas por um farmacêutico

O setor farmacêutico movimentou R$ 106 bilhões no primeiro semestre de 2024, registrando um crescimento de 11% em comparação com o mesmo período de 2023, segundo a Associação dos Distribuidores Farmacêuticos do Brasil (Abafarma). Com alta empregabilidade – 94,3% dos profissionais empregados – e cerca de 15 mil farmacêuticos formados anualmente, o mercado se destaca como um dos mais dinâmicos e essenciais para o bem-estar da população.