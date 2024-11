Com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento em inteligência artificial (IA) e preparar futuros talentos, a 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA BRASIL) está com inscrições abertas. Destinada a estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental ao último ano do Ensino Médio, a competição oferece uma experiência educacional inovadora e gratuita.