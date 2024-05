Ao mergulharmos na história brasileira, nos deparamos com uma narrativa complexa e multifacetada, em que o tema da escravidão se destaca. A abolição oficial em 1888, simbolizada pela assinatura da Lei Áurea, é frequentemente apresentada como o momento decisivo. No entanto, compreender verdadeiramente o passado escravocrata vai muito além de marcar uma data no calendário.