O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um marco significativo no cenário educacional brasileiro, determinando o acesso ao ensino superior a milhões de estudantes em todo o país. Com a divulgação do calendário completo para o Enem 2024 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), as datas para participação neste importante processo seletivo são, agora, conhecidas.