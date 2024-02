Há quase seis meses, a comunidade da Escola Estadual Antônio de Conto, em Encantado, enfrenta longos trajetos, falta de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores e ambientes inadequados para as aulas. Desde a enchente que causou mortes e destruição em setembro, no Vale do Taquari, os cerca de 200 alunos e 30 professores e funcionários foram transferidos para o prédio onde antes funcionava uma instituição municipal que atendia a 20 estudantes.