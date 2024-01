O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é uma porta de entrada para instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, e a escolha do curso pode ser determinante para o futuro acadêmico e profissional dos candidatos. Com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os estudantes podem se inscrever para concorrer a uma vaga em uma instituição de ensino superior.